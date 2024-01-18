鐵路春運 預計載運4.8億人次

大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）客運部主任黃欣16日在北京透露，今年春運是疫情防控轉段後經濟進入恢復發展期的春運，預計民眾出行需求將集中釋放，大陸鐵路將發送旅客4.8億人次。

中新社報導，黃欣當天在國務院新聞辦公室舉行的記者會上作如上表述。他介紹，今年春運，預計大陸全國鐵路將發送旅客4.8億人次，日均1200萬人次，與2023年春運相比將增長37.9%，與2019年春運相比將增長18%。客流將呈現整體高位運行和節前相對平穩、節後相對集中的特點。

為做好春運工作，科學安排運力供給，黃欣說，國鐵集團將統籌去年開通的新線和既有線運力資源，統籌好高速鐵路和普速鐵路運力資源。在1月10日大陸全國鐵路實行新列車運行圖基礎上，又專門編制了春運列車運行圖，將在客流集中的地區、方向和高峰時段加大運力投放。總體安排是，節前每日安排旅客列車12700列左右，節後每天安排12800列左右，客座能力分別較2019年春運增長14.4%和12.6%。

黃欣還指出，在保障重點物資運輸方面，鐵路部門將全力保障國計民生重點物資運輸，加大發電、供暖用煤保供運輸力度，為民眾安全溫暖過冬提供有力支撐。同時，開好中歐班列、西部陸海新通道班列，保障國際產業鏈供應鏈穩定暢通。