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「好歹是名人」他吐嘈清華宮貴妃入浴雕像不雅 網酸：誰洗澡穿衣？
中國大陸有男網友拍片反映，大陸陜西西安華清宮的楊貴妃雕像袒胸露乳，非常不雅。事件在社交平台上引起熱議，不少人認為他是「吃飽撐著沒事幹」、「覺得不雅還拍」，又稱「誰洗澡穿衣服？」。
拍片者稱，楊貴妃畢竟是歷史名人，印象中也沒見過這種雕像，「唐朝開放，楊貴妃就是再開放，也不能這樣吧」。
有網友認為，文藝復興時期的作品不少都是全裸，沒必要大驚小怪；也有人認為，華清宮還是符合中國傳統文化美學更好，將西方風格的雕像放在唐朝建築內，「這個擺在那沒覺得美，只覺得和周圍環境有點格格不入吧」、「傷風敗俗倒是不至於，但這個雕像沒什麼美感倒是真的」。
1月15日，華清宮景區稱，貴妃入浴雕像是上世紀90年代初期落成，這個作品是由著名雕塑家潘鶴教授創作。當時雕塑方案通過了政府主管部門審批，現在有遊客提出異議，景區會記錄並向上級部門反映。
新聞底下，不少網友認為拍攝影片的男子管太多，「去人家洗澡的地方參觀，看到人家不穿衣服還舉報人家」、「人活在當代，思想停在清朝」、「古代人都沒他封建，這哥們都是穿衣服洗澡？」、「90年代人都沒說啥，2024年夢回大清」。
還有網友認為雕像不好看，「單純的覺得不符合中國美」、「這個明顯不是中華建築藝術風格，與西安作為古都的歷史地位和文化氣質是不符合的」、「說實話我感覺不怎麽好看，可能是我欣賞不來吧」。
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文章授權轉載自《香港01》
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