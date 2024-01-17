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影／大媽晚上嗨跳廣場舞被控擾民 男「撒紙錢」驅趕網大讚

香港01／ 孫聖然
大陸四川省成都市多名大媽跳廣場舞被指擾民，一名男子當場撒紙錢進行驅趕。圖／擷自YouTube
大陸四川省成都市多名大媽跳廣場舞被指擾民，一名男子當場撒紙錢進行驅趕。圖／擷自YouTube

中國大陸四川省成都市多名大媽跳廣場舞被指擾民，一名男子當場撒紙錢進行驅趕，引發廣泛關注，有網友表示「下回放哀樂（專用於喪葬的樂曲），那個更管用」。

綜合陸媒報導，事發於周二（16日），大陸四川省成都市一個購物中心門前，多名廣場舞大媽被指嚴重擾民，一名忍無可忍的男子徑直走入大媽中間，撒紙錢進行驅趕，讓一眾大媽在現場瞬間傻住。

據知情人士透露，大媽們每晚從6點跳到8點，但廣場舞地點周圍住宅大廈林立，音樂聲嚴重擾民，令附近住戶苦不堪言，此前倒水、丟東西驅趕都未能成功，但這次卻起了作用，「警察都趕不走的大媽，被小夥趕走了」。目前，大媽們已經換地方跳了。

新聞底下，有許多網友留言回覆，「流氓變老了」、「這是魔法攻擊」、「這個做法好！」、「支持這位小夥子，以後應該可以解決困擾」、「總有衝突，社區沒調解嗎？」、「可以驅趕但是沒必要用紙錢吧，撒一地誰收拾」、「六點到八點，時間應該還好，大家肯定都沒睡呢，但是如果音樂聲太大，還是會吵到別人」。

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文章授權轉載自《香港01》

跳廣場舞

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