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推深至11.6米 南京港吃水紀錄被刷新

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

利比亞籍散貨巨輪「阿爾法發現」輪15日在南京港新生圩港區放纜、繫纜。這是吃水11.6米大型海輪首次靠泊南京，刷新了南京港開埠以來進出港船舶吃水的最大紀錄。

中新社報導，根據南京海事局公告，「阿爾法發現」輪長229米、吃水11.6米，裝載5.6萬噸糧食由巴西始發。

長江是世界上內河運輸最繁忙、運量最大的通航河流。長江下游江蘇段年進出港船舶逾300萬艘次，年貨運量占長江全線七成以上，是黃金水道的「鑽石航區」。

位於長江幹線下游的南京港，是沿線最深入內陸腹地的深水海港和國際型江海轉運主樞紐港。2018年5月，長江12.5米深水航道初通至南京，長江黃金水道效能發揮明顯，5萬噸級海輪可從長江口直達南京港，7萬噸級至10萬噸級海輪可減載乘潮抵達。但出於航道水文條件限制及通航安全考慮，進出南京港的大型船舶最大吃水控制在11.36米。

據測算，今後進出南京港船舶的吃水將從11.36米提升至11.6米，海輪單航次可多裝載3000噸至5000噸貨物，每年可為企業節約物流成本4000萬元（人民幣，下同）至5000萬元。未來，進出南京港船舶最大吃水將逐步提升至11.8米，以加快沿江港口功能優化和轉型升級，持續釋放12.5米深水航道黃金效能。

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