200歲北京湖廣會館 翻新開放

當氣度恢宏的京腔雅韻，回環於古雅的飛閣流丹之上，200餘年的北京湖廣會館霎時重煥光輝。近日，在京劇名家名角唱段中，歷經一年半修繕的湖廣會館重新開放。這處凝聚厚重歷史文化的會館融入戲曲新業態，以全域戲曲展陳、沉浸式演出等內容，打造京劇主題的中國戲曲藝術體驗新空間。

步入戲樓，「霓裳同詠」匾額懸于正中。抬頭可見四面板壁的博古彩畫古樸依舊，低頭可見恢復如初的傳統細墁地面。院落中，各殿座地仗、油飾已重現光華。

位於北京西城區虎坊橋路口西南側的湖廣會館建於1807年，是北京現存少數有戲樓的會館之一，集會館文化、戲曲文化、士人文化三大文脈於一身。孫中山曾在這裏舉行國民黨成立大會，譚鑫培、余叔岩、梅蘭芳等名家曾在此登台獻藝，可謂名家名流薈萃之地。

場燈漸暗，聚光燈亮。眾多京劇藝術家連袂登台，北京風雷京劇團亦帶來精彩表演。除傳統舞台表演之外，為湖廣會館量身定製的沉浸式駐場戲《湖光洄夢》上演。婉轉唱腔中，京劇老戲班的動人故事於觀眾周身娓娓鋪開。湖廣會館化身為一個開放式舞台，觀眾跟隨戲中人腳步，遊歷古戲樓、後台、庭院，切身體會到傳統戲曲當代表達的新意。這一類沉浸式演出今後將時常出現在湖廣會館。

重張後的湖廣會館依託北京戲曲博物館，精心策劃推出兩大特色展覽。其中，「菊海鴻濛京劇發祥地展」呈現珍貴的戲曲文獻、文物、圖片和音像資料，帶領觀眾感受發祥於西城這片沃土的京劇文化。「巍然華構北京湖廣會館歷史文化展」，多角度呈現歷經風雨滄桑依然生生不息的湖廣會館歷史。

未來，湖廣會館將通過展覽、研學、美食、茶飲等多業態並行，傳承和弘揚中華優秀傳統文化，營造文物活化利用新場景，打造「戲樓版京劇核心打卡地」。