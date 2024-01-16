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出軌懷孕還不知孩子爸是誰！人妻飯店產子扔垃圾堆 遭判「故意殺人」
湖北一名人妻在婚內與他人懷孕，因不願撫養小孩，在飯店產嬰後遺棄在垃圾堆。武漢東西湖法院判決稱，胡女在婚內與他人發生性關係，意外懷孕，且不知孩子他爸究竟是誰，由於她本人和親屬都不願擔任監護人，於是決定棄嬰。
當地法院審理認為，該人妻嚴重侵害孩子的生命權，因故意殺人罪判處有期徒刑2年，判刑引發網路熱議。
2020年9月18日胡女在武漢一家飯店房間內產下男嬰，接著用浴巾將男嬰包裹後，放入黑色垃圾袋內，並將垃圾袋丟棄在飯店5樓陽台垃圾堆旁。保全人員在巡邏時，發現男嬰並報警，男嬰被送至醫院救治。
警方經過DNA比對，確定胡女是棄嬰的生物學母親。胡女向警方說，「我害怕被家人發現，而且自己沒有撫養能力，只能將孩子拋棄。」
公訴人認為，應以故意殺人罪追究胡女的刑事責任。隨後法院審理認定，胡女遺棄男嬰，嚴重侵害孩子的生命權。最終，胡女因故意殺人罪，被判處有期徒刑2年並撤銷其監護人資格。目前，當地民政局聯繫了福利機構，男嬰被好心人收養。
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文章授權轉載自《香港01》
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