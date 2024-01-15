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大陸躁男向兒女討13萬元生活費失敗 竟縱火燒屋轉身逃跑

香港01／ 范玉瑩
大陸四川成都有47歲男子因向兒女索要人民幣3000元（約新台幣13萬元）不果，竟縱火燒屋。圖／擷自「中國消防救援」
大陸四川成都有47歲男子因向兒女索要人民幣3000元（約新台幣13萬元）不果，竟縱火燒屋。圖／擷自「中國消防救援」

近日，中國大陸四川成都有47歲男子因向兒女索要人民幣3000元（約新台幣13萬元）不果，竟縱火燒屋。據大陸國家消防救援局消息，事故發生於1月8日晚上9點左右，當地消防人員接報後趕赴現場處置。現場發現一樓一戶民宅的客廳起火，現場有明顯的燃燒過程，煙霧較大。

消防人員迅速使用水槍滅火處置，同時組織搜救小組對樓內被困人員進行疏散。至當天9點25分左右，火勢被撲滅，現場火勢面積16平方公尺，無人員傷亡。

至於起火原因，當地派出所調查了解到，起因為當晚該戶47歲的男子向子女索要人民幣3000元生活費（約新台幣13萬元），但子女只願支付人民幣2000元（約新台幣8744元），加上生意失敗、家庭矛盾等因素，使其做出人為縱火燒屋的極端舉動，在火燒起來後又自行逃跑。由於房屋位於一樓，使火勢較大。

目前，該縱火男子已被刑拘，後續警方正在處理中。當地消防人員表示，縱火罪又稱放火罪，是指故意引起火災，危害公共安全的行為，將面臨刑責處罰。

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文章授權轉載自《香港01》

縱火

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