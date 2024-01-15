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大陸網友鬧爆香港日式放題店「無下次」原因惹爆笑：今次踩雷

香港01／ 撰文：爆檸哥
大陸網友鬧爆香港日式放題店食物質素差。（小紅書圖片：SIN26）
大陸網友鬧爆香港日式放題店食物質素差。（小紅書圖片：SIN26）

日式放題一向大受港人歡迎，放題提供大量刺身、壽司、料理，只要付一個固定的金額，就可以大飽口福。近日，有大陸網友來港去了人氣放題店，結果對食物質素非常不滿，更在小紅書以「沒有下次的店」為題，發文抱怨，不過無下次的原因卻令網友爆笑不解。

這位來自廣東的網民，以「沒有下次的店」為題，在小紅書抱怨香港日式放題的食物質素差。他在上星期六（1月13日）來港，在旺角雅蘭中心四樓的極尚大喜屋進食日式放題，事後在小紅書抱怨踩雷，指店舖食物的品種少，食物的味道不止普通，而且「每道菜上來都是快冷了」。他選擇的是星期六日及假期成人放題，價格為每位$288，連10%服務費每位$316.8，價格不便宜之餘，食物質素差，而且服務態度一般，表示「不予置評」。

不過一眾網友都相當眼利，留意到到事主上載的相片全部都是刺身，包括三文魚刺身、蝦剌身，隨即留言「今次踩雷了，刺身為何不是熱食是涼的」、「你在哪吃刺身是熱的，我想知道」、也有網民指「$288（約新台幣1164元）算香港平價的喔」。

更有網友把貼文轉到facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，部份網民留言：「喂，全都未煮過怎麼吃呀！」、「魚都是生的，你還點？」、「刺身應該是熱食的吧」、「香港有的店家已經窮到連瓦斯費都沒錢交」。

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文章授權轉載自《香港01》

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