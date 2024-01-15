最強復仇！報復男友出軌 女生請大媽團敲鑼打鼓祝賀 揭心酸內情

分手後竟然敲鑼打鼓告之鄰里？近日四川成都1名女生不滿前男友分手後，對方「無縫接軌」即時展開新戀情，懷疑他在交往期間已經「一腳踏兩船」，因此氣憤展開報復。她聘請由大媽組成的「鑼鼓隊」拉起橫額，在前男友家樓下敲鑼打鼓，表面上「祝福」前男友與小三天長地久，實則向途人暗示前男友出軌一事。

該名四川女生自上周五（5日）將數段相關影片上傳至社交平台抖音後，影片就在網絡廣傳，並引起多地網民熱烈討論。從網上流傳的影片可見，5名身穿大紅衣物的大媽，整齊劃一地拿起鑼鼓跟着節拍使勁敲打，聲音響亮；而她們手上的橫額以簡體字寫上「祝XX無縫銜接成功 與潑婦天長地久」。影片由另外1名大媽負責拍攝，在影片中段，可見有屋苑保安徑直走過。

面對有部份網友不同意的聲音，女子發片作出詳細回應。她表示，前男友工資不高，兩人交往期間，她都盡量花自己錢，甚至得知前男友手頭不寬裕時轉帳給他。分手時，前男友一再強調不涉及第三者，而她怕落人口實，故分手後將男友所有的東西退還，沒想到卻突然收到「小三的電話」，該名女子以現任女友身份自居，將她辱罵了一番，她才知道原來前男友早已展開新戀情，並且說她在「糾纏不清」。

她自覺被渣男欺騙，加上無端受罵，故憤而花錢請鑼鼓隊大肆宣揚報復，並已與鑼鼓隊的大媽們商量好，會持續約半個月「連續作戰」。有鑑於過去曾有人做過類似的「掛橫額報復手段」，結果卻涉違法被捕，女生於是在製作橫額前諮詢法律意見，得知「寫全名違法」，因此她最終只在橫額上寫上前男友的名字拼音。

事件引起網友熱議，有人認為這種報復渣男手段「太帥了」、「看着好解氣」、「幹得好」，但亦有網友認為不宜進行「踩界」行為，「違法不？為了渣男不值」、「小心被抓！」。

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文章授權轉載自《香港01》