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拚觀光河南使出「美男計」 「色誘」各地遊客

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
河南各地旅遊景點紛紛祭出「美男計」吸引遊客。（圖／取自微博）
河南各地旅遊景點紛紛祭出「美男計」吸引遊客。（圖／取自微博）

今年冬天哈爾濱旅遊火爆，為此大陸各地也紛紛祭出奇招吸引遊客上門。河南文旅官方帳號狂曬文旅資源，一天發布20條影片，多則影片都出現上身赤裸的肌肉型男在景區雪地出鏡，幾天內漲粉近百萬。河南新鄉更請來185名身穿唐裝漢服的帥哥，在火車站、景區接客。大陸網民調侃，河南連「美男計」都用上，真是拚了。

為了拚觀光，河南焦作的雲台山景區和新鄉的八里溝景區，都請來「八塊腹肌」帥哥在雪景中身著古裝拍攝宣傳片；洛陽龍門高鐵站則有多名身著金甲的武士「接駕」，向到來的各地遊客高喊：「神都洛陽恭迎公主殿下回城」。

網上更盛傳一封河南省文旅廳發出的手機簡訊通知：各市滿18周歲，身高超過1米8的單身、未婚男青年，積極返城，攜帶身分證去當地文旅局報到，積極配合當地派遣工作，為我省旅遊文化工作添磚加瓦，望收到手機簡訊通知的人員抓緊時間返城。

近期大陸各地文旅官方帳號「捲」起來，河南更被稱作「捲王之王」。有大陸網友說，「別人的文旅帳號發的是美食，他們發的是美男，別人是吸引遊客，他們是勾引遊客」；「前幾天瘋狂想去哈爾濱，現在直接買票去河南」。

還有網友製作挖苦影片，河南景區上演美男計、吸外地遊客。有網友說：「爾濱：主打真誠對待全中國；河南：主打美男色誘全中國」。

網上盛傳一封河南省文旅廳的手機簡訊，要求各地滿18周歲，身高超過1米8的單身、未婚男青年，攜帶身分證去當地文旅局報到。（圖／取自微博）
網上盛傳一封河南省文旅廳的手機簡訊，要求各地滿18周歲，身高超過1米8的單身、未婚男青年，攜帶身分證去當地文旅局報到。（圖／取自微博）
河南焦作派出「185男團」在火車站迎接遊客。（圖／取自封面新聞）
河南焦作派出「185男團」在火車站迎接遊客。（圖／取自封面新聞）

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