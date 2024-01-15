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兩岸微流行／陸旅宿業 明年底全面減塑

聯合報／ 記者陳宥菘
大陸旅宿業明年底將不再主動提供一次性塑膠備品。（北京商報）
大陸旅宿業明年底將不再主動提供一次性塑膠備品。（北京商報）

為加大推動使用源頭減量，減緩塑膠汙染，中國飯店協會、中國旅遊飯店業協會、中國循環經濟協會、中國消費者協會近日聯合發布倡議，要求到明年底，所有賓館、酒店、民宿將不再主動提供一次性塑膠用品。

事實上，大陸當局自二○二○年起陸續在各領域試點「禁塑」，並要求全國星級賓館、飯店等場所於二○二二年底前，不再主動提供一次性塑膠用品，也預告在明年底，擴大實施範圍至所有賓館、飯店、民宿。

為落實相關政策，這份倡議從承擔社會責任、積極落實管理規定、加強宣傳引導、樹立先進典型等四個方面對住宿業開展限塑減塑工作提供建議。

一是業者要意識到塑膠汙染治理上的社會責任，經營時應全面落實「綠色飯店」國家標準、「綠色旅遊飯店」產業標準中對減塑的具體要求。

二是住宿企業要積極落實塑膠汙染治理政策定。其中，星級賓館、飯店等場所應不再主動提供一次性塑膠用品，例如一次性塑膠梳子、牙刷、刮鬍刀、浴帽，以及小型洗滌護理品容器，像沐浴乳及洗髮精瓶等。倡議指出，業者可透過設置洗潔用品服務台、自助購買機、提供續充型洗潔劑等方式提供相關服務。

三是住宿企業要加強宣傳。如線上預訂平台要透過頁面提醒、彈窗提示等形式，鼓勵引導消費者自行攜帶個人洗護用品，減少一次性塑膠用品的使用。

四是全國及各地住宿相關行業協會要加強政策標準宣貫和企業教育培訓，打造一批減塑企業優秀案例在行業內推廣，挖掘和推行一次性塑膠替代產品及綠色商業模式。

飯店 住宿 消費者

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