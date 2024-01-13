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中國慢阻肺病患者近億 每年因此喪命者逾百萬

中央社／ 台北13日電
中國慢阻肺病患者數近億，每年因此致死的病患超過百萬。示意圖／ingimage
中國慢阻肺病患者數近億，每年因此致死的病患超過百萬。示意圖／ingimage

一項研究調查指出，中國慢阻肺病患者數近億，每年因此致死的病患超過百萬，專家指出，造成中國慢阻肺疾病患者病情加劇主因有三，分別是呼吸道感染、氣候變化與治療不配合醫囑。

中國媒體澎湃新聞今天報導，慢性阻塞性肺病（簡稱慢阻肺病）是常見、可預防並且可治療的慢性氣管發炎疾病，每逢冬季氣溫驟降，人體呼吸道免疫力降，極易誘發上呼吸道感染。

「中國成人肺部健康研究」調查結果顯示，中國慢阻肺病患者數近億，60歲以上患病率已超過27%，每年因慢阻肺病死亡的人數超過百萬，平均每分鐘死亡2.5人，號稱中國第3大致死性疾病。

中華醫學會呼吸病學分會前主委、呼吸治療學組長、深圳市呼吸疾病研究所所長陳榮昌提醒，慢阻肺病急性加重的主要症狀為呼吸急促，伴隨喘息、胸悶、咳嗽加劇、痰量增、痰液顏色或黏度改變及發熱等。

陳榮昌表示，若患者在近1至2週內，發現自己呼吸急促加劇、咳痰次數且咳痰量增加、運動耐力下降，常感覺乏力，需警惕急性加重的可能，建議及時就醫生。

陳榮昌提到，慢阻肺疾病惡化主因有三，首先是呼吸道感染，其次是氣候變化，溫差大導致氣管痙攣、分泌物增加，以及治療不聽從醫囑，該用藥不用，還有空氣污染等。

因臨床發現，益增慢性病纏身的長輩合併慢阻肺病的病例，北京大學第三醫院呼吸與重症醫學科主任、主任醫師孫永昌也指出，冬季氣溫下降，老年人免疫力降低，增加控制慢性病的難度，也不利於慢阻肺病的診治。

孫永昌說，許多合併症與慢阻肺病共存並貫穿整個疾病週期，包括高血壓、冠狀動脈心臟病、糖尿病、支氣管氣喘等，這些合併症增加慢阻肺病急性惡化的頻率與死亡風險。

患者 醫學 慢性病

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