快訊

姊夫變丈夫？21歲妹曬8年前參加姊姊婚禮3人合照羞喊：我們情投意合

人潮堪比春運！Costco深圳店開幕 近萬人湧賣場搶購

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
Costco深圳店12日開幕，動畫「玩具總動員」經典角色「熊抱哥」巨型玩偶成熱門商品。（取自微博）
Costco深圳店12日開幕，動畫「玩具總動員」經典角色「熊抱哥」巨型玩偶成熱門商品。（取自微博）

美式賣場Costco深圳店12日正式開幕，成為大陸第6間、華南第一家Costco旗艦門市。開幕當天，有超過數千人排隊入場，三層近1,000個停車位全滿。賣場內22個收銀櫃檯全部大排長龍，有隊伍更超過100公尺。現場水泄不通，有網友形容開業的人潮「堪比春運」。

綜合陸港媒報導，Costco深圳店12日上午開幕。早在開幕前，不少民眾通宵夜排，12日上午6點多，賣場外已累積有數百名民眾等候。上午10點半左右，賣場發放給會員的手機短信顯示，該店目前停車位已滿，進場需等候至少3小時以上，並建議會員提前安排行程，避開人多時段。

到了上午11點半，賣場外仍然大排長龍，太陽底下有不少人撐傘遮陽，當中包括有拖手推車或拉行李箱的人，亦有推嬰兒車的顧客。到了下午約1點時，入場已超過4,500人，但仍有約3,500人排隊等候進場。

根據網上消息，開幕前就有消息指傳「半價販售茅台酒」，以人民幣1499元的價格出售，即吸引大量民眾排隊搶購，儘管Costco發文闢謠，仍無阻民眾掃貨決心。另外，賣場內熱門的愛馬仕包包也旋風售罄，動畫「玩具總動員」經典角色「熊抱哥」巨型玩偶亦遭瘋搶，多款新鮮食品凍櫃前也擠滿人。

據「深圳發布」微信公眾號消息，Costco深圳店是華南地區首家Costco旗艦店，也是大陸全國第六家店。購物面積達1.5萬平方公尺，且只設置一層大賣場，三層停車場設立了近1,000個停車位，也配備有充電樁。

值得一提的是，Costco深圳店開幕正值「港人北上消費熱潮」，在深圳店尚未開業前，香港已出現代購服務，還有港人已經辦理會員。根據Costco微信公眾號消息，港澳居民若擁有大陸地區手機門號，即可線上申辦會員卡，預料未來將吸引港澳民眾跨區前往消費。

陸媒稱，甚至有旅行社已組好團，將帶領香港消費者錢去消費，且有數團成行。

大陸目前共有6間Costco門市，除了新開幕的深圳店，回顧2023年，Costco連開了3間店，分別是去年3月上海浦東店開幕、6月寧波店開幕、8月杭州店開幕。另外兩間店則為上海閔行、蘇州店。

Costco中國大陸區總經理章曙光表示，深圳會員店的開設，是品牌對於華南地區業務佈局的關鍵一環。今年，Costco也將在南京開店，並在此率先嘗試加油站業務。

美式賣場Costco深圳店12日正式開幕，成為大陸第6間、華南第一家Costco旗艦門市。（取自微博）
美式賣場Costco深圳店12日正式開幕，成為大陸第6間、華南第一家Costco旗艦門市。（取自微博）
Costco深圳店12日開幕，下午1點左右，入場已超過4,500人，但仍有約3,500人排隊等候進場。（取自微博）
Costco深圳店12日開幕，下午1點左右，入場已超過4,500人，但仍有約3,500人排隊等候進場。（取自微博）

Costco 深圳 賣場

延伸閱讀

生活智慧王！她秀自製「創意衛生紙套」 引內行網友蓋起分享樓

小心！好市多買到「刀片排骨」 女兒舌頭遭刺傷媽媽好心疼

凍漲20年！好市多1經典套餐才50元 資深會員讚：唯一必買

深圳零售業協會滿意度調查：赴深圳消費 港人滿意率97%

相關新聞

陸青越來越「脆皮」？情緒變差，記憶力、免疫力雙降

「脆皮青年」、「脆皮大學生」近期成為大陸一些年輕人的新標籤。中國青年報指出，打個哈欠脫臼了，摔一跤骨折了，換件衣服扭到腰...

人潮堪比春運！Costco深圳店開幕 近萬人湧賣場搶購

美式賣場Costco深圳店12日正式開幕，成為大陸第6間、華南第一家Costco旗艦門市。開幕當天，有超過數千人排隊入場...

中國晚婚潮從城市蔓延鄉村 還出現閨蜜「離婚搭子」

中國年輕人的不婚潮及晚婚潮，已從城市蔓延到鄉村。據統計，2022年，中國城市25到29歲年齡段未婚率達到56.9%，而在...

家有初生優先配屋 港4月1日上路 「上樓」加快1年

港府接連出招鼓勵市民生育，繼早前新生兒家庭可獲2萬元（港幣，下同，約2558.3美元）現金獎勵後，香港房屋委員會資助房屋...

梅西訪港訓練場門票1.5萬張免費送 表演賽有望電視直播

阿根廷球王梅西效力的美職聯球隊邁阿密國際足球俱樂部下月4日來港與香港隊進行表演賽，賽事門票去年12月開售一小時內就賣完；...

香港春節花車巡遊回歸 料吸4.5萬旅客

香港賀歲花車巡遊「新春國際匯演之夜」大年初一（2月10日）停辦4年後回歸，有9輛花車和29支本地及國際表演隊伍。旅遊發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。