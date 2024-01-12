人潮堪比春運！Costco深圳店開幕 近萬人湧賣場搶購

美式賣場Costco深圳店12日正式開幕，成為大陸第6間、華南第一家Costco旗艦門市。開幕當天，有超過數千人排隊入場，三層近1,000個停車位全滿。賣場內22個收銀櫃檯全部大排長龍，有隊伍更超過100公尺。現場水泄不通，有網友形容開業的人潮「堪比春運」。

綜合陸港媒報導，Costco深圳店12日上午開幕。早在開幕前，不少民眾通宵夜排，12日上午6點多，賣場外已累積有數百名民眾等候。上午10點半左右，賣場發放給會員的手機短信顯示，該店目前停車位已滿，進場需等候至少3小時以上，並建議會員提前安排行程，避開人多時段。

到了上午11點半，賣場外仍然大排長龍，太陽底下有不少人撐傘遮陽，當中包括有拖手推車或拉行李箱的人，亦有推嬰兒車的顧客。到了下午約1點時，入場已超過4,500人，但仍有約3,500人排隊等候進場。

根據網上消息，開幕前就有消息指傳「半價販售茅台酒」，以人民幣1499元的價格出售，即吸引大量民眾排隊搶購，儘管Costco發文闢謠，仍無阻民眾掃貨決心。另外，賣場內熱門的愛馬仕包包也旋風售罄，動畫「玩具總動員」經典角色「熊抱哥」巨型玩偶亦遭瘋搶，多款新鮮食品凍櫃前也擠滿人。

據「深圳發布」微信公眾號消息，Costco深圳店是華南地區首家Costco旗艦店，也是大陸全國第六家店。購物面積達1.5萬平方公尺，且只設置一層大賣場，三層停車場設立了近1,000個停車位，也配備有充電樁。

值得一提的是，Costco深圳店開幕正值「港人北上消費熱潮」，在深圳店尚未開業前，香港已出現代購服務，還有港人已經辦理會員。根據Costco微信公眾號消息，港澳居民若擁有大陸地區手機門號，即可線上申辦會員卡，預料未來將吸引港澳民眾跨區前往消費。

陸媒稱，甚至有旅行社已組好團，將帶領香港消費者錢去消費，且有數團成行。

大陸目前共有6間Costco門市，除了新開幕的深圳店，回顧2023年，Costco連開了3間店，分別是去年3月上海浦東店開幕、6月寧波店開幕、8月杭州店開幕。另外兩間店則為上海閔行、蘇州店。