暫停陸生來台？選舉前夕大陸多省傳「取消交換」 海基會證實此事

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君11日證實，包含吉林、重慶、陝西、廣西等省市都有學校作出相關宣布，不過台灣的學校還沒接獲陸方的相關通知，後續是否還有變數，需要持續觀察。

海基會11日下午召開背景說明會，蔡孟君指出，近期有部分學校突然表達要暫停、取消陸生赴台交換的消息，包含吉林、重慶、陝西、廣西等省市。

不過她表示，台灣方面仍有多所學校目前正進行下學期交換生入台程序作業，也還沒接獲陸方要暫停或取消的通知，「後續是否還會有變數，需要持續觀察」，也會與學校保持密切聯繫。

蔡孟君重申，政府歡迎陸生來台就學、研修的立場從來沒有改變，許多陸生也都很期待來台就學，體驗台灣多元風貌，希望青年學子的交流與學習能夠順利進行，不受阻滯。

據了解，目前暫停陸生赴台交換的省市，以內陸地區為主，包括湖南、湖北、四川、重慶、甘肅、河南等省市的大學，而在福建、廣東、上海、山東等沿海省市，目前基本維持不變；但也有上海的陸生說，未被通知取消，但批函遲未發下來。