促兩岸融合發展示範區 福建各地市「兩會」推出措施

大陸福建省近期就中共中央支持福建「建設兩岸融合發展示範區」的意見，提出22條的實施意見，目前福建各地市正進入召開「兩會」期間，龍岩、泉州等地官方都有相應的政策宣告，至於福州已設立「兩岸融合交流中心」。

據中國新聞網報導，「兩岸融合交流中心」10日在福州市倉山區閩江世紀城揭牌，其間設有兩岸融合工作站、台胞接待區、創客工作室、圖書閱讀區、人才服務工作室、多功能會議室等。

閩江世紀城共有500套台胞公租房，是福州市一次性推出的1,050套台胞公租房房源之一，可以容納750名台胞入住，已於2023年6月啟用。目前，第一批30餘名在榕就業創業台胞已入住。

此外，泉州市市長蔡戰勝10日在泉州市十七屆人大三次會議上表示，推動泉台融合發展是泉州2024年的一大重點工作。他指出，泉州要主動融入兩岸融合發展示範區建設，深化泉台產業鏈供應鏈融合，全面實施海峽兩岸閩南文化溯源交流工程，促進兩岸心靈契合。

在文化交流方面，泉州持續推動「遷台記憶」檔案文獻搶救性保護和活化利用，據統計，泉州市檔案部門已先後徵集整理3,000多件（冊、張）「遷台記憶」檔案文獻資料及大量的兩岸民俗活動資料。

與台灣有客家淵源的福建龍岩市，2024年將辦好海峽兩岸機械產業博覽會等經貿活動，深化現代農業、機械裝備、電子信息等產業合作，促進龍台優勢產業鏈深度融合；高質量建設漳平農村產業融合發展示範園，加快推進台灣特色小鎮等項目，壯大花卉、茶葉等特色產業，提升休閒農業和鄉村旅遊等。

目前福建各地市的兩會逐漸啟動，對台最重要的城市之一是廈門市，則分別在1月10日與11日召開政協與人大會議。省級的福建省十四屆人大二次會議則將於1月23日召開。

另外，福建省公安廳治安總隊總隊長葉文玉9日在福州表示，今年福建將持續優化完善台灣居民居住證申領相關環節，探索推出台灣居民居住證網上換補領，為行動不便者提供上門辦理等便利舉措。目前福建已在台胞台企較為集中的160個公安派出所新增台胞證件辦理業務，在全省公安出入境管理窗口增設60「台胞台企專窗」，將台灣居民居住證辦理時限縮短至5個工作日。