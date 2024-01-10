女子謊稱吃出「異物」...敲詐商家200次 涉案金額逾85000元

綜合內媒報道，西安有女子在半年內通過謊稱在外賣內吃出蟑螂、蒼蠅等「異物」，向商家申請索賠，敲詐200餘次，涉案金額達到人民幣2萬元（約新台幣85292元）。

據悉，當事人鄧女家住西安，半年內卻在內地18個省市都有點外賣的記錄。北京刑警接報後趕赴西安時，鄧女剛和丈夫旅遊返家，並未去過北京。

經查，鄧女幾乎每日都會點其他城市的外賣，送餐地址是各個小區門口。等到餐後，她會直接在線上聯絡商家指吃到蟲子、蟑螂、釘子等異物，要求商家賠償。而商家因消費者投訴後店舖評分下降影響生意銷量，為避免被投訴，會按要求理賠，每單通常可獲賠幾十至兩千元不等。半年時間內，鄧女下單各城市外賣200多次，涉案金額達2萬元（約新台幣85292元）。

警方經過梳理發現，除鄧女外，還有13名涉嫌敲詐商家的「消費者」，多人以食品中有異物、食品過期等為由，對外賣平台進行敲詐，索要賠償，涉案560餘宗。目前，鄧女等人分別因涉嫌敲詐勒索、涉嫌詐騙被北京警方刑事拘留，案件正在進一步調查中。

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文章授權轉載自《香港01》