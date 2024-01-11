吉林冬捕文化節 遊客賞冰湖騰魚

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
吉林多地上演冰湖騰魚，冬捕經濟帶大有錢景。圖為在查乾湖冰面上，遊客手捧剛打撈上來的查乾湖魚。 （新華社）
吉林多地上演冰湖騰魚，冬捕經濟帶大有錢景。圖為在查乾湖冰面上，遊客手捧剛打撈上來的查乾湖魚。 （新華社）

漁網從冰洞緩緩拉出，一條條大鯉魚隨網出水，現場遊客瞬時歡呼起來。

中新社報導，吉林省磐石市第三屆冬捕文化節6日下午開幕，數千名遊客在仙人湖冰面上圍觀冰湖騰魚盛景，近40斤重的頭魚在拍賣環節拍出28888元（人民幣，下同）。     　　

六旬漁工劉志民介紹，近些年冬捕為當地吸引來不少遊客，拍頭魚、吃鐵鍋燉魚很流行。 　　

現場，遊客們圍在出魚口，挑選合適的鮮魚。來自廣東的黃禮先一家買到一條30多斤的鯉魚，所有人臉上都掛著笑意。「第一次來東北旅遊，買條魚紀念一下。」在漁工建議下，他們打算去附近的農家樂把魚燉了。 　每年12月下旬開始，吉林省各地便會掀起冬捕活動高潮，查乾湖、磐石、向海、鎮賚等地的冬捕規模各不相同、各有特色。     　　

2023年12月29日，在吉林省鎮賚縣開幕的中國北方漁島冬捕漁獵文化暨冰雪旅遊節上，一網出魚15萬斤，6條頭魚在拍賣中共拍出273.3328萬元，其中1號頭魚拍出99.9999萬元。 　　

之前啟幕的查乾湖冬捕儀式，頭魚更以139.9999萬元被一家企業拍得。查乾湖冬捕始於遼金時期，一直延續著人工鑿冰窟、人工布網、馬拉絞盤拉拽漁網的原始捕魚方式，已被列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。

每年的冬捕季成了吉林省漁民的忙季，吸引五湖四海的遊客前來觀賞冰湖美景、品嘗美味鮮魚，也為各地水產銷售成功引流，形成了固定且長期的經濟效應。各地還將冬捕與冰雪旅遊結合起來，形成一條冬捕經濟帶。

家住查乾湖畔的漁家姑娘曲麗傑，近一個月只忙兩件事：接待食客和往外地發魚。她家院子裡擺滿了保溫箱，裡面裝的是二三十斤的胖頭魚，還配有她秘製的燉魚醬。 　　

快捷的物流運輸和科學的保鮮方式，讓千里之外的食客也可以品嘗地道的查乾湖魚，北京、河北、廣東、四川、海南……曲麗傑的客戶遍布各地。 　　

曲麗傑說，每年冬捕的熱度能持續到春節前後，今年春節相對較晚，這也讓魚的熱銷季有所延長。

廣東 春節

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