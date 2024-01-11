北京演藝復甦 票房創歷史新高

根據北京市文化和旅遊局消息，2023年，北京演藝市場強勁復甦，共舉辦營業性演出49524場，吸引觀眾1138.5萬人次，票房收入23.04億元（人民幣，下同），場次、觀眾、票房相較2022年分別增長143.8%、204.1%、266.0%，達到歷史新高。

中新社報導，2023年，多種藝術類型演出活躍北京舞台。與2022年相比，音樂類、戲劇類、舞蹈類等演出在場次、觀眾、票房上激增。脫口秀全年演出場次超過1.4萬場，場次占比最高；話劇、相聲演出均超過5000場；演唱會呈現繁榮發展態勢，票房收入最高，帶動旅遊、交通、住宿、餐飲等周邊消費全面提升。

北京演藝市場在2023年呈現供需兩旺趨勢，高水平供給、高質量服務、高品質內容推動文化消費擴容提質升級。全年近5萬場演出中，由北京本地團體舉辦的演出占92%。同時，境外優秀團體回歸，300餘個演藝機構舉辦演出超1000場，其中既有莫斯科大劇院芭蕾舞團等世界名團，也有音樂劇《羅密歐與朱麗葉》和話劇《靜靜的頓河》等經典作品。

去年，「大戲看北京」2023展演季升級再出發，百餘部精品劇目和影片先後在線上線下進行展演、展播、展映，總觀看人數超3800萬人次；第二十五、二十六屆北京國際音樂節首次以雙年屆的方式舉辦，更多新銳、跨界節目出現在音樂節舞台。

此外，北京的小劇場、演藝新空間等多元空間創新業態融合，2023年總演出場次超4萬場。東城區、朝陽區、西城區開展演藝新空間試點工作，先後掛牌顔料會館、時間劇場等25家演藝新空間。演藝空間的多樣性和潛力逐步釋放，新的演藝場景、演藝內容不斷湧現。