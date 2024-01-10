北京故宮玻璃奇珍 重磅出宮展出

澄澈剔透、流光溢彩的玻璃精品，凝聚著古代匠人巧奪天工的技藝。

近日，「澄凝瓊英—故宮博物院藏玻璃精品展」在嘉德藝術中心開放。此次展覽是嘉德藝術中心與北京故宮博物院第五次連袂推出的重磅專題展覽，亦是近年來故宮博物院藏17-20世紀中西玻璃文物與相關研究成果的首次大規模院外展出。

中國生產玻璃的歷史可以追溯到西周時期，至清代達到中國古代玻璃生產史的巔峰水平。展覽甄選故宮珍藏玻璃文物120餘件（套）、多方位展現玻璃精品的色彩、器形、裝飾、工藝及其在宮廷生活中的使用，呈現一場薈萃東西方工藝文化、融匯古典與潮流美學風格的視覺盛宴。

步入展廳，赤、橙、黃、綠、青、藍、紫，一件件玻璃精品在不同金屬著色劑的加持下呈現出繽紛效果。清代玻璃不論是色彩的絢麗，造型的豐富，還是工藝的繁複，都是以往中國玻璃史上前所未有的。據檔案記載，雍正朝僅單色玻璃就可達到30種顏色。在單一色彩的基礎上，利用玻璃的熔融特性，還實現了玻璃多色混合、套玻璃等一器多色的工藝效果。

故宮博物院器物部副研究館員翟毅介紹，康熙35年，清宮造辦處玻璃廠建立，代表了清代玻璃器的最高工藝水準。

在展覽現場，清乾隆時期的黃套紅玻璃團壽字花卉紋豆，效仿了西周時期的青銅器造型，白套藍玻璃纏枝菊紋三足樽式爐，則模仿了明代的三足爐造型，外形保持傳統的同時，亦展現出材質塑形的特點，煥發出超越所處時代的審美氣息。

展覽中的許多展品，可謂突破了大眾對玻璃質感的想像。故宮博物院藏品中僅此一件的仿玉白玻璃佩，色澤均勻溫潤，如同羊脂白玉一般，幾可亂真。還有一件十分少見的黑套紅玻璃花卉紋鼻煙壺，雙面分別雕琢折枝海棠花與折枝茶花，與官造剔紅漆器有異曲同工之妙。

清代還出現專門以玻璃為材料編織而成的串珠首飾。展覽展出了一件點翠嵌玻璃珠鈿子，鑲嵌了各種的彩色玻璃珠仿有色寶石，華美異常。

此外，清代宮廷飲食起居中使用的外國進口鐘表、鏡子和酒具等也在展覽中亮相，均為工藝絕倫的典範。