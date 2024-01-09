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陸製全球最大貨櫃輪出海試航 滿載可達22層樓高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
名為「東方瓦倫西亞」的全球最大級集裝箱船，9日上午順利離開長江南通段水域前往相關海域試航。（圖／截取自央視新聞）
名為「東方瓦倫西亞」的全球最大級集裝箱船，9日上午順利離開長江南通段水域前往相關海域試航。（圖／截取自央視新聞）

央視新聞報導，一艘名為「東方瓦倫西亞」的全球最大級集裝箱船，在9日上午順利離開長江南通段水域前往相關海域試航。該船由大陸江蘇南通一家船企自主研發設計建造，也是大陸2024年完工的首艘全球最大級集裝箱船。

據瞭解，該船總長399.99公尺，型寬61.3公尺，型深33.2公尺，最大載貨量24188只TEU（20呎標準貨櫃），滿載後可達22層普通住宅樓高度。

報導指出，為助力該船順利出海試航，南通邊檢站安排專項勤務小組登輪保障，通過窗口「一站式」服務、同步船體檢查等措施，確保船舶離港「零等待」、「零延時」。

與此同時，據中遠海運官方微信號6日消息，中遠海控旗下東方海外貨櫃航運有限公司5日迎來一艘名為「東方瓦倫西亞」全新24188TEU巨型貨輪作為船隊中的新成員，該船是東方海外訂購的12艘環保型24188 TEU船舶系列中的第七艘，也是東方海外2024年第一艘投入運營的新船，將服務於公司遠東-西北歐AEU1線。

綜合陸媒報導，24188標箱超大型集裝箱船是目前市場上最大的集裝箱船，為大陸國家高技術船舶名錄產品和江蘇省重大科技成果轉化項目，堪稱船舶設計領域的明珠，全球只有極少數船廠具有該船型的設計建造能力。

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