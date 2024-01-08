龍年郵票熱銷 他排隊29小時

隨著2024年開始，緊接著農曆年也將到來。1月5日起，中國郵政正式發行《甲辰年》特種郵票，郵票一套兩枚，圖案分別為「天龍行健」與「辰龍獻瑞」。為第一時間蒐集到這兩種不同圖案的郵票，不少郵票迷在開賣當天早早就去郵局門外排隊等候，有的人甚至前一日就開始排隊。

綜合陸媒報導，對大陸郵票迷來說，在每年的這個時候都有一場期盼已久的盛宴展開，即特種郵票開賣。以往特種郵票開賣必會聚集眾多人潮排隊爭相購買。與往年相比，生肖郵票愛好者和廣大郵迷們對龍年郵票的熱情更為高漲，不少人凌晨4時就到郵局排隊，只為在第一時間就把「龍票」和吉祥好運一起「抓在手裡」。

特種郵票開賣當日，在杭州一郵專賣店，排在隊伍最前方的集郵愛好者鄭先生表示，為了購買到這套郵票，已經排隊快30個小時。「4日凌晨4時左右開始排隊，昨天白天排了整整一天，一直到今天早上買到。」他稱，每年的生肖郵票絕對不能錯過。而為了購買這套郵票，「我帶釣魚用的折疊凳，吃的喝的也有，蛋糕花生都帶。只有經過自己努力買到的郵票，才是最香的」。

而本次適逢龍年，中國郵政於5日起正式發售《甲辰年》特種郵票全套面額為2.40元（人民幣）。浙江省湖州市長興縣郵政分公司集郵文傳部經理周拉丹表示，兩枚郵票，名稱分別為「天龍行健」和「辰龍獻瑞」。