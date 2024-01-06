廣州發出首張房票 分析：有利盤活樓市、推動三大工程

大陸當局正積極推動城中村改造等「三大工程」，大陸廣州日前審議通過房票安置實施計畫，決議在荔灣區的石圍塘舊城改造計畫試點，率先推進房票安置新模式，並在5日，由荔灣區土地開發中心發出全市首張房票，成為廣州第一個頒發房票的舊改項目，具有標誌性意義。分析指出，此舉將有利於盤活該區樓市，以及推動「三大工程」相關工作。廣州也打響一線城市房票安置「第一槍」。

綜合財聯社、南方都市報報導，所謂的「房票安置」是一種金錢補償方式，但並非直接將補償金發給拆遷戶，而是根據補償標準對被拆房屋進行價值評估，以類似於購房券的形式發放至拆遷戶手中，其可使用該房票到一定區域置換房屋。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，對市場來說，好處是可將拆遷引發的需求，引導到樓市。對開發商來說，有望實現定向去庫存；對於改造主體來說，其不必建設回遷房，免去了臨遷費；對政府部門來說，既可以改造騰出空間，又可以落地公共設施和保障房。綜合來看，該舉措可產生多方面積極效應。

之所以選擇在荔灣展開試點，李宇嘉分析，部分原因是荔灣區近年來出讓的土地規模較大，2023年其土地供應位居廣州第二位，由此帶來的新房供應量較大、庫存量高，此次探索房票制度，將有利於盤活該區樓市。

業內人士亦認為，廣州此次推進房票制度，是解決舊城改造中存在許多難題的有益探索。這也反映出地方正從多個方面積極推動「三大工程」相關工作。

李宇嘉還說，未來，預計廣州還將透過資金獎勵、房價折扣、降低稅費等，鼓勵被拆遷戶選擇房票安置。

目前，荔灣發展集團、中海集團、珠江實業、力誠投資公司已納入荔灣區房票「定點入庫」名錄。剛領到房票的吳先生興奮地說，「從簽訂補償協議到房票開具一氣呵成，太給力了！下一步憑房票就可以去入庫樓盤選房了。」

荔灣區土地開發中心表示，房票制度拓寬了政府安置管道，有利於激發房地產市場活力，同時滿足了被徵收人差異化需求。下一步，房票安置模式或將擴及聚龍灣、花地河西片區等區施行。

值得一提的是，在廣州發放首張房票之際，深圳當局4日發布有關城中村改造徵求意見稿，改造涉及的總建築面積約2.2億平方公尺，占全市建築面積逾40%，居住人口占全市約60%，規模相當大。

這也與大陸當局政策相符。去年底，中共多場重要會議都提到，要加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。

中指院分析師孟新增表示，2024年可望成為城中村改造的啟動之年，雖然城中村改造對房地產銷售、投資的實際拉動或較為有限，但對預期影響至關重要。將成為2024年穩投資、促消費的重要抓手。預計各地將根據各自情況，出台與此相關的諸多配套及細化措施。