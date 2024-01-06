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香江風情／港府停賣地 樓市響警號

聯合報／ 香港特派員李春
港府發展局局長甯漢豪4日表示，新一季度賣地計畫將出售一幅位於元朗創新園附近的工業用地，但不會另行推售住宅及商業用地。（中新社）
港府發展局局長甯漢豪4日表示，新一季度賣地計畫將出售一幅位於元朗創新園附近的工業用地，但不會另行推售住宅及商業用地。（中新社）

支撐香港的，一是金融，一是地產。在被大陸民間嘲弄為「國際金融中心遺址」後，香港有今年「重振金融業」的呼聲，誰料地產業也開始出現問題，最新動向是港府宣布停推售住宅和商業用地，人稱近十四年來首見，有報章說這是樓市陷入極大危機的警號。

香港政府公布本財政年度最後一季的賣地計畫，港府發展局長甯漢豪宣布，今季不會推售住宅地和商業用地，只推售一幅工業用地。如果算上前三季，則香港整個財政年度沒有推售一幅商業用地。按照今年港府預算案估計，本財政年度全年賣地目標收益為八五○億港元，原訂全年主動出售十二幅住宅地，但最終只售出三幅。

香港財政，長期以來主要靠出售土地，以收入增肥庫房，應付各項開支。如今經濟不景，貿易下滑，股市下挫，樓市衰頹，港府停售土地，應是不得已為之，港府發展局長甯漢豪承認是市況差，市場對住宅地「胃口不好」，港府是負責任才停售土地。

停止賣地，是不得已，但可能令港府財政雪上加霜。按照今年港府預算案估計，本財政年度全年賣地目標收益為八五○億港元，但以前三季計，計及官地招標和補地價的總收入約一二三億港元，只達預算的百分之十四點五。

停賣土地，庫房收入減少，收支平衡難以做到，香港要改變稅制擴大稅收不妥，看來只好擴大財政赤字預算。問題在於經濟大勢難以扭轉，在停售土地之際，香港還得重新審視土地發展計畫，不要再造「鬼城」。

香港這種寸土寸金之地，怎會出現「鬼城」？還真有，就是啟德郵輪碼頭，原本是維多利亞港無敵海景之地，卻被港官拿來發展郵輪碼頭，結果十年不成氣候，被稱平日人跡罕至，猶如「鬼城」，來了郵輪又因交通不暢大排長龍，罵聲不絕。

這回港府停止賣地，還令人想起上屆特首林鄭月娥留下佳作「明日大嶼」，即在離島大嶼山大面積填海，造個一七○○公頃的人工島，造價最低五八○○億港元。

香港財經報章信報社論就港府停售土地一事，在社論中要求果斷擱置「明日大嶼」計畫，因為香港供求關係改變，庫房失血，不再需要「面子工程」。

香港 郵輪 社論

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