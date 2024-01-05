機車外賣員被警截恐收傳票 慘呻要養家：今天又白做 結局是...

司機最怕收到「牛肉乾」，慘被罰款隨時等同一天工資。外賣員WhatsApp群組日前流傳1個影片，顯示有鐵騎士外賣員在新蒲崗景福街違停下車，打算到附近餐館取外賣，但隨即有2男1女巡警到場，準備向他發出罰單，外賣員當場表現激動，一邊展示之前收到的罰單，一邊大聲叫囂，用略帶鄉音的廣東話慘呻自己和家人唐樓，月租8000多元（約32000多元新台幣），2名小朋友分別讀中一和二年班，但他「不申請政府補貼」、「天天服務香港，良好市民一個」，如果收到「牛肉乾」，「今天又白做，今天第一張單」，甚至說髒話罵警「僕X」和揚言尋死，現場1名警員好言相勸不果，只有通知同袍到場增援。有消息指，涉事外賣員最終獲警員放行。

現場位於新蒲崗景福街近景福街休憩處，設有多個私家車和電單車停車位，對面有一個大型商場，餐廳林立。

涉事影片長約6分鐘50秒，可見涉事鐵騎士外賣員的電單車停在現場非可停車位置，換言之，2男1女警員見有人違停而打算發出定額罰款通知書。外賣員在馬路上用略帶鄉音的廣東話大聲叫囂，引來不少途人駐足觀望，甚至拍片協助記錄。外賣員展示之前收到的罰單，批評「那麼X多票這裡...你這些僕X總是欺負市民、良好市民 」 ， 部份罰單懷疑已經過期，但都沒有付款。

外賣員展示之前收到的「牛肉乾」，批評「那麼X多票這裡...你這些僕X總是欺負市民、良好市民 」 ， 部份罰單懷疑已經過期，但都沒有付款。（影片截圖）

外賣員繼續細訴自己生活擔子沉重的苦況，「你知道嗎？，我唐樓？我1角都不用政府，也不申請政府補貼」，又指即使妻子曾勸他申請，但他都認為自己有手有腳，可以賺錢養家，剛才「走兩步拿一個外賣」，沒料到警員就想發出違規停車定額罰款通知書。外賣員形容「「今天又白做，今天第一張單」，而且展示身份證，揚言「不想做」、「最高那裡跳落嚟，今晚死準上新聞」，甚至當場恐嚇警員，「拿槍打死你」。

其中1名男警不斷勸說外賣員冷靜不果，只有通知同袍到場增援。其後有警員勸外賣員到其他地方，但外賣員堅持「有什麼在說」，反問「阿sir，你倆月給2,000元（約8000元新台幣），你願不願意？我不像你這麼好做」，外賣員重申要支付月租8,000多元，以及照顧2名小朋友，分別就讀中一和二年班，「我今天白做，你說我有沒有心情做？」。警員解釋「有沒有心情做，一件事」，外賣員立即反駁「你欺負我，我要跳樓啊，我不想做」、「你說你拉我鎖上手銬，我不怕，你打死我，我也不怕」。

影片到此結束，沒有交代後續結果，但據瞭解，涉事外賣員最終獲警方放行。線民同情片中外賣員，認為「被迫接受牛肉乾」等同白做，但亦有別人覺得如果能以此為開脫理由，警員不再需要發出違規停車定額罰款通知書。

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文章授權轉載自《香港01》