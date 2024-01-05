中緬合作打詐 去年逾4萬名詐騙犯被逮移交大陸

大陸公安積極「打詐」，去年截至11月，大陸公安共破獲電信網路詐騙案件39.1萬起。此外，透過國際執法合作，破獲大批境外詐騙據點，抓獲3,000多名犯罪嫌疑人，並與緬甸各方合作，直搗緬北電詐集團核心，逮捕多名詐團頭目，緬甸共將4.1萬名電詐嫌疑人移交中國。

央視報導，大陸公安部為遏止電詐犯罪，持續開展一系列等專項行動，共抓獲犯罪嫌疑人7.9萬名，其中包括詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹（重要幹部）263名。

同時，先後派出工作小組赴泰國、菲律賓、柬埔寨、寮國、越南、印尼等多個國家開展國際執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人3,000餘名。

針對緬北電詐嚴峻形勢，特別是針對緬北果敢自治區多個家族犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，多地方政府公安機關先後對多名緬北電詐巨頭公開懸賞通緝。

報導指出，在「緬甸各方」的大力配合下，去年共有4.1萬名電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交中國，以明學昌為首的家族犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點被成功剷除。

另據國家反詐中心統計，去年累計下發資金預警指令940.6萬條，公安機關累計見面勸阻1389萬人次，會同相關部門攔截詐騙電話27.5億次、短信22.8億條，處置涉詐域名網址836.4萬個，緊急攔截涉案資金3,288億。

公安部除了加大執法力度，於去年11月會同有關主管機關推出「電信網路詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法（徵求意見稿）」外，其他部會亦積極防範詐騙風險。

例如工信部推動電信及網路業務治理，落實企業反詐責任，先後組織進行5批執法檢查，涵蓋全國22家電信、網路企業。人民銀行（央行）則常態化推動「資金鏈」治理，進一步強化產業監管。

大陸公安部相關負責人強調，公安機關將始終保持對電信網路詐騙犯罪嚴打高壓態勢，持續組織專項行動，不斷加強執法合作，密切部門協作配合，全鏈條打擊涉詐犯罪，堅決遏制電信網路詐騙犯罪高發態勢，切實維護人民財產安全和合法權益。