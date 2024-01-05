組織「瘦身」 大陸已15省推動機構改革

中共中央、國務院去年3月發布「黨和國家機構改革方案」，以「優化協同高效」為原則，全面推進組織人員精簡，重新分配單位職能。為響應中央政策，從去年底到今年初，大陸已有15個省市動員部署與機構改革有關的會議，積極推動組織「瘦身」，多地將縮減部門領導職數。

據澎湃新聞統計，自2023年12月以來，至少已有江西、北京、重慶、天津、湖南、貴州、上海、河北、甘肅、雲南、江蘇、青海、陝西、廣西、福建等15個省份相繼召開會議，部署、動員機構改革工作。

根據「黨和國家機構改革方案」，地方黨政機關人員編制精減工作，由各省（自治區、直轄市）黨委結合實際研究確定。縣、鄉兩級不作精減要求。

報導指出，在編制精簡這項工作上，可發現多地明確將在「部門領導職數上動刀」。例如湖南要求強化機構編制剛性約束，科學精減編制，精簡優化議事協調機構；北京要求著力精減人員編制、規範部門領導職數，不斷提高幹部工作本領、提升運作效率。

另外，甘肅要求著力從嚴落實編制優化配置和領導職數管理要求，做到「瘦身」和「健身」有機結合等；雲南也提出精簡規範和優化調整議事協調機構，深化行政執法體制改革，調整完善鄉鎮（街道）機構設置和管理體制，精減人員編制和規範部門領導職數等。

據報導，廣西、福建1月4日都召開了全區機構改革動員部署會議。

廣西自治區黨委書記劉寧在會議上表示，要優化政府機構設置和職能配置，要圍繞提升治理能力和治理水準這一重要目標，統籌謀劃推進市縣、鄉鎮等機構體制，確保「基層事情基層辦、基層權力給基層、基層事情有人辦」。

劉寧強調，要圍繞優化協同高效這一基本原則，「著力精簡規範和優化調整議事協調機構、精進人員編制、規範部門領導職數，科學規範從嚴管理機構編制資源」。

另，福建省委書記周祖翼則在會議要求，全省各級黨委（黨組）要高度重視，把機構改革組織實施擺在「突出位置」。

而在工作節奏和進度上，據報導，貴州方面有明確提出，確保省級機構改革在2024年1月底前基本落實到位、市縣兩級機構改革在2024年7月底前基本完成。

「黨和國家機構改革方案」則明確，地方層面的改革任務力爭在2024年年底前完成。