大陸多地霧濛濛！安徽發布「紅色預警」擾交通 能見度不到50公尺

中國國家氣象局表示，山東、湖北、湖南、江西和福建等省份都受到大霧影響，部分地區能見度低於200米。而江蘇和安徽南部的一些地區的能見度甚至低於50米。氣象局發布了「橙色預警」，根據預測，星期五中國多個地區都會出現大霧天。多地民眾需要防霧、霾天氣混合的不利影響。

安徽的一些地區發布了最嚴重的紅色預警，因為能見度太低，多條高速公路暫時關閉。 江蘇省省會南京的一些地區因為大霧能見度，一度導致不同程度的交通堵塞。

據FlightView航班跟蹤應用程序顯示，大霧天氣導致本周四（1月4日）數十架從上海浦東國際機場起飛的航班延誤。一位前往哈爾濱的乘客告訴路透社，她的飛機被推遲了數小時。澎湃新聞報導，上海周四有霧有霾有降溫，大部分地區有能見度不足500米的濃霧，局部不足200米，同時疊加PM2.5污染天氣，也有輕度霾。

聯合早報報導，從上禮拜三（12月27日）開始，中國出現冬季以來最強霧霾過程。截至本周四，中國官方已連續九天發布大霧預警。

（路透社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】