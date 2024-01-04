抱2歲兒急逃…陸女仍遭陌生男連刺逾30刀重傷 目擊者還原驚悚過程

廣東省惠州市一名女子早前在公園遊玩期間，在公園警衛室附近被陌生人無緣無故用剪刀連刺30多刀重傷，傷人者隨後墜樓。

陸媒《都市快報》報導，去年12月15日中午，黃女士帶著兩歲多的孩子在惠州大亞灣西區街道板樟嶺森林公園遊玩，一名陌生男子無端衝她破口大罵，黃女士回了一句「你為什麼罵我」，其後雙方各自離開。

10分鐘后，男子在靠近公園大門突然拿著剪刀追刺黃女士，黃女士抱著孩子就跑，但跑兩步就摔倒了。男子向黃女士要害部位捅了多刀，包括胸口、肚、頭頸等，渾身上下有三十多處傷口。

事發地點距離警衛室僅幾步之遙，公園有一些人在散步，黃女士一直大喊求救，但沒有一個人過來幫忙。有現場目擊者表示，黃女士被人捅倒后，一度坐了起來，又被捅倒，又坐了起來，又被捅倒......直到完全不動後，還被捅了很多刀。

黃女士的丈夫高先生稱，「嫌疑人行兇時，沒有任何一個人出來阻止，包括公園警衛，警衛室有玻璃，肯定是能看得到的。現在公園的監視器都不給我看」。

高先生形容，他趕到現場後，看到「很多人在現場，公園警衛還有員警都在旁邊站著，我呼喚著妻子，她輕輕動一下眼皮。醫護人員過來，送我妻子去醫院搶救。」黃女士被送到醫院後，院方下達了危重通知書。

事發後1小時左右，行兇男子在公園旁邊的一個還未交付的新大樓，從32樓墜落身亡。案發後，警方去男子以前上班的工廠調查，前同事說這人性格比較孤僻，但精神都沒有問題，不愛說話。

高先生事後才知道，在被襲擊時，妻子想方設法給他打電話求救，因為手上都是血，幾番努力後才艱難解鎖手機，打通電話。

高先生形容，孩子也目睹整個案發過程，「他哭著說媽媽被剪傷了，媽媽哭了，哭得很厲害。那個人剪傷媽媽的人回家了」

高先生又稱，目前妻子的治療費已經付了人民幣兩萬多（約新台幣8萬元），還欠了醫院三萬多元（約新台幣13萬元），現在還面臨著後續康復治療費用，「現在家裡很困難，實在沒辦法了」，希望相關部門和公園能趕快有個說法。

公園負責人張先生表示，「事發過程很短，男的把女的拉到公園門口外捅傷的，警衛當時不在值班室內，去幫遊客撈鞋子了」。

張先生稱，開放式公園第一次發生這樣的事情，無法預見，「我們已經盡到自己應盡的責任了」。

律師：可要求行為人家屬承擔賠償

對於這宗案件，浙江金道律師事務所的夏文忠律師認為，對於行為人的民事賠償責任，在行為人死亡的情況下，被害人及家屬可以以行為人的法定繼承人為被告，提起民事訴訟，要求行為人家屬在所繼承的遺產範圍內承擔賠償責任。

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文章授權轉載自《香港01》