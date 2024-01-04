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年底突收前公司「數萬元年終+禮盒」 OL離職8個月淚崩嘆後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸網友突然收到前公司發的年終獎金，感動不已。圖為人民幣示意圖。圖／ingimage
一名大陸網友突然收到前公司發的年終獎金，感動不已。圖為人民幣示意圖。圖／ingimage

年後往往有一波轉職潮，有些人希望領完年終獎金後，再提出離職，多少替自己加點紅包錢。而中國大陸一名女網友透露，離職8個月後突然收到前公司的年終獎金，此外因為自己生肖屬龍，還得到一個開運禮盒，讓她感動直呼「錯過了好公司」。

據陸媒《網易》報導，湖南長沙一名女子表示，自己去年4月份離職，沒想到在12月收到前公司行政職同事的訊息，對方詢問是否收到年終獎金，女子發現有收到匯款，感動回覆「今年收到最大的意外驚喜」，前同事接著又暖心表示「這是妳應得的，妳要感謝自己在職期間，優秀的完成項目目標」。

網路照片顯示，這筆年終獎金的金額是8847元人民幣（約3萬8628元新台幣），該名女子還指出，因為自己的生肖屬龍，2024恰逢本命年，前公司特意挑選了開運禮盒送給她，種種事件讓女子認為是冬天最暖的一段經歷，更感慨後悔離職，「哭死！感覺自己錯過了好公司」。

話題曝光後，一票大陸網友紛紛表示羨慕：「這真的是神仙公司啊」、「這也太好了吧，離職還收到年終獎」、「這真是太講究了…羨慕嫉妒啊」、「好貼心的開運祝福」、「公司這麼好的嗎？怎麼沒被我碰到啊」、「這麼好的公司，請我的單位好好學學」、「這麼好的公司哪裡找？真的是驚訝到了我，工作未滿一年還能獲得年終獎」、「年終獎是應得的，額外收到的還是挺令人驚訝」。

離職 年終獎金

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