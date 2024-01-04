照顧臥床母親逾10年 兒崩潰下跪病床旁哭：求媽媽早點解脫

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香港01／ 撰文：田中貴
兒子向母親下跪磕頭。圖／截圖自抖音影片
兒子向母親下跪磕頭。圖／截圖自抖音影片

病人飽受病痛折磨，照顧者何嘗不是身心煎熬。網上早前流傳1段影片，可見1名身穿維修人員制服的男子，含淚向躺在床上的年老女子下跪，據了解，母親癱瘓在床10多年，由兒子一直照顧，每日數次擦洗母親身體和更換尿片，每隔3小時協助翻身拍背，颳風下雨又要起身檢查母親情況，10多年來未能好好睡覺，而且為了治病買藥，家境變得清貧。影片中兒子忍不住含淚下跪，希望病母早登極樂，兩母子便不再受苦。網友慨嘆「沒經歷過的人不會理解的，他是多麼無奈」、「心疼」、「誰看見了孝順背後的辛酸」。

抖音流傳1段長約15秒的短片，可見1名目測年約30歲、穿上維修人員制服的男子用手拭淚，繼而跪在1名躺在床上的年老女子，她一直望住對方，手指輕微移動，卻沒有任何反應。

據悉，影片拍攝在廣西，本年10月26日開始在網上流傳，片中卧床的女子為下跪男子的母親，因為母親癱瘓10多年，一直由其家人照顧，但至今病況沒有好轉，加上要買藥治病，原本富裕家境都變得一貧如洗，兒子更要獨自承擔照顧病母重任，為了保持母親身體整潔，他每日為病母擦洗數次身體，至少5次更換成人尿片，還要餵飯和抹臀部，甚至每隔3小時協助母親翻身拍背，颳風下雨亦特別緊張，要不時半夜起身檢查母親情況，令他未能睡得安穩。

然而，母親的病情久久沒有改善，但兒子的生活嚴重受影響。據大陸媒體報導相關影片，兒子下跪前向母親低聲說，「給媽媽下跪磕頭，從今以後簡單照顧，不求百年，只希望媽媽早等淨土不受折磨」，說完不禁流淚，老淚縱橫，用手拭淚後傷心下跪，希望母親早登極樂，母子不再受苦。

多名網友慨嘆「沒經歷過的人不會理解的，他是多麼無奈」、「心疼」、「誰看見了孝順背後的辛酸」、「加油」。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

兒子照顧病母逾10年，身心俱疲，不禁用手拭淚。圖／截圖自抖音影片
兒子照顧病母逾10年，身心俱疲，不禁用手拭淚。圖／截圖自抖音影片
兒子照顧病母逾10年，身心俱疲，不禁用手拭淚。圖／截圖自抖音影片
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文章授權轉載自《香港01》

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