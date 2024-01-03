3童坐路邊就地吃飯、4成人拖行李兼拍照 引網友熱議

誰會坐在繁忙的大馬路旁就地吃飯？近日網上瘋傳1張照片，顯示3名男童坐在油麻地彌敦道馬路邊吃飯盒，地上放了飯盒，小童則面向馬路捧著膠碗進食，旁邊則有4名成年男女，其中1名拖行李及蹲地舉起手機拍攝。照片惹來網友熱議，紛紛猜測內情，「好有特式飲食習慣」、「小孩子肚子餓能不等，但也不是對著馬路吃塵吧？」。由於照片中的飯盒放在地上，更有網友形容似「路祭」，直指「大吉利市」。亦有人留意到成年女子揹住懷疑CHANEL名牌黑色背囊，質疑正在「擺拍騙view」。

涉事相片被上傳至多個社交平台，可見現場位於油麻地彌敦道近油麻地港鐵站C出口往旺角方向，3名男童面向馬路坐地在吃飯盒，菜放在地上，完全不介意馬路多塵多廢氣。現場有3男1女成年人圍觀，其中1名男子蹲下拍攝，旁邊有1個行李；而另1名站在的男子手拿白色膠袋，疑似放有外賣食品；1名女子背對鏡頭，揹住懷疑CHANEL名牌黑色背囊。

不少網友討論男童行為，「好有特式飲食習慣」、「以為有路祭，同鬼魂爭飯食」、「大吉利市」，亦有人留意到成年女子揹住懷疑CHANEL名牌黑色背囊，質疑「擺拍騙view」、「拍抖音？那麼對自己的小孩」、「看個款應該是在拍片，擺上小紅書吸流量」。

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文章授權轉載自《香港01》