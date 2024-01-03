他到職科技公司10天就被炒魷魚！ 薪水只領194元怒檢舉

大陸河南省一名男子指控，入職某家網路科技公司僅10天便被開除，公司以「沒過試用期」為由，僅發薪人民幣45元（約新台幣194元），雖然該公司後續出示該名男子簽署的離職申請書，但當事人表示並非自願填寫的。

根據陸媒《極目新聞》報導，河南鄭州一名男子在一家網路科技公司僅工作10天，便被炒魷魚。當事人表示，當初面試時，公司聲稱試用期期間的薪水為5000元人民幣（約新台幣21615元），若通過試用期，薪資則增加到6000元人民幣（約新台幣25939元），但被辭退後僅拿到薪資人民幣45元。

對此，該公司拿出當事人簽署的離職申請書回應，上班前三天為「適應期」並未算薪資，且合約還有一條寫道：「不滿90天自動離職或被公司辭退者，需遞交辭職書退還工作證件，薪酬按照兼職發放即45元，並且取消所有補助，出差期間產生的所有車費與住宿費由自己承擔」，公司還稱，當事人也有簽署「對計算工資方式無異議」的證明。

然而，當事人回擊，這些文件並非自己自願填寫，「我害怕不寫我出不去」，甚至「對計算工資方式無異議」是被主管脅迫畫押。

目前，雙方已調解並達成共識，公司已同意補發當事人逾1000元人民幣（約新台幣4366元）的薪資，轄區勞動保障監察部門針對此案件表示，若勞動合約中有不公平的內容，資方應提前告訴員工，若發生勞資糾紛，可向相關部門投訴，但若這件事雙方已經和解，便無法介入調查。

許多網友們批評該公司的做法，「這種公司太坑人了」、「被脅迫甚麼證明，很多自願離職都是不自願簽的」、「本人坐標鄭州，這種事經常發生，身邊人都吐槽無數次了」、「舉報它，不能慣它」。