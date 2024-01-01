每月3日假再被改合約！送貨司機「做這決定」 網友提1方法解決
真的當自己請到「奴工」？有港男在網上表示從事送貨工作，原本合約是每月只能放3日假，而且不能放公眾假期，年假都好難放到，老闆1個月後更改條款，聲稱日做7小時，但「這份工是沒有假放」，請假要1日起、2日止，講明不喜歡員工放長假去旅行消遣，「一定有正經事可先請假」，港男最終轉職。網友笑言「叫他下次請AI，不要雇人」、「拿份合約去勞工處」、「一起向勞工處舉報他」。
樓主投稿至facebook專頁「奴工處」，表示自己是送貨司機，原本每月只能放3日假，而且「沒有放紅日的」，甚至連年假都好難放到，工作1個月後，老闆更改條款，表明工作時間更改至7小時，薪酬比之前高出少許，但是「沒有假放」。而且老闆不喜歡員工放假去旅行消遣，「一定有正經事可先請假」，如果需要請假，都只能1日起、2日止。
樓主疑惑老闆「是不是心理有問題？這樣人生還有什麼意義？」最終唯有決定轉職，慨嘆「連放風都不給，難怪流失率這麼高」。不少網友笑言「叫他下次請AI，不要雇人」、「拿份合約去勞工處」、「一起向勞工處舉報他」、「自己沒有朋友家人沒有社交，就要逼員工和自己一樣？」。由於法例規定凡按連續性合約受僱的僱員，每7天可享有不少於1天休息日，網友認為如果其合約屬實，僱主可能已觸犯勞工法例。
延伸閱讀：
警辦「沙頭角星級偶遇遊」 學生探索舊日禁區巧遇鄧炳強合照留念
首艘國產大郵輪「愛達·魔都號」開啟首航季 票價2千元至萬元不等
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言