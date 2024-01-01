每月3日假再被改合約！送貨司機「做這決定」 網友提1方法解決

香港01／ 撰文：田中貴
有港男在網上表示從事送貨工作，原本合約是每月只能放3日假，而且不能放公眾假期，年假都好難放到，老闆1個月後更改條款。示意圖／Ingimage
有港男在網上表示從事送貨工作，原本合約是每月只能放3日假，而且不能放公眾假期，年假都好難放到，老闆1個月後更改條款。示意圖／Ingimage

真的當自己請到「奴工」？有港男在網上表示從事送貨工作，原本合約是每月只能放3日假，而且不能放公眾假期，年假都好難放到，老闆1個月後更改條款，聲稱日做7小時，但「這份工是沒有假放」，請假要1日起、2日止，講明不喜歡員工放長假去旅行消遣，「一定有正經事可先請假」，港男最終轉職。網友笑言「叫他下次請AI，不要雇人」、「拿份合約去勞工處」、「一起向勞工處舉報他」。

樓主投稿至facebook專頁「奴工處」，表示自己是送貨司機，原本每月只能放3日假，而且「沒有放紅日的」，甚至連年假都好難放到，工作1個月後，老闆更改條款，表明工作時間更改至7小時，薪酬比之前高出少許，但是「沒有假放」。而且老闆不喜歡員工放假去旅行消遣，「一定有正經事可先請假」，如果需要請假，都只能1日起、2日止。

樓主疑惑老闆「是不是心理有問題？這樣人生還有什麼意義？」最終唯有決定轉職，慨嘆「連放風都不給，難怪流失率這麼高」。不少網友笑言「叫他下次請AI，不要雇人」、「拿份合約去勞工處」、「一起向勞工處舉報他」、「自己沒有朋友家人沒有社交，就要逼員工和自己一樣？」。由於法例規定凡按連續性合約受僱的僱員，每7天可享有不少於1天休息日，網友認為如果其合約屬實，僱主可能已觸犯勞工法例。

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文章授權轉載自《香港01》

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