北京人藝變楚營 沉浸「霸王別姬」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京人藝小劇場跨年作品《霸王別姬》劇照。圖／本報北京傳真
北京人藝小劇場跨年作品《霸王別姬》劇照。圖／本報北京傳真

走進北京國際戲劇中心人藝小劇場，座席與舞台消失不見，一頂「中軍大帳」敞開帷幕，邀觀眾圍坐近觀四面楚歌、垓下之圍的個中隱秘。近日，北京人藝小劇場跨年作品《霸王別姬》迎來首演。

《霸王別姬》是繼《我們的荊軻》之後，又一部登上人藝舞台的莫言作品。在莫言看來，「所有歷史戲都是現代戲」，他將幾名歷史人物的關係進行重塑，為《霸王別姬》這一家喻戶曉的古典故事，賦予了新的詮釋和探討空間。

「這部作品源於一個奇妙的設定，如果呂雉和虞姬在楚營會面，那會是什麼樣的情境？」導演林叢說。在莫言作品的文學基礎上，她從女性創作者的視角和感受出發，將敘述主體對準了劉邦、項羽的夫人呂雉和虞姬，她們兩人中，起初一個迷失於權勢爭鬥，一個沉溺於兒女情長，幾輪交鋒後，本為仇敵的她們卻朝著彼此的方向前進了一步。

「我們希望表達在宏大的歷史背景、人生命運之下，女性對愛情、權利、人生目標的思考與選擇。」林叢說。無論呂雉還是虞姬，都代表了女性的不同側面，她們看似截然不同，但在人性與亂世的漩渦裡掙扎，恰如劇中所言，是「你中有我，我中有你」的互相映襯。

《霸王別姬》通篇沒有按照傳統意義上的起承轉合來講述一個故事，而是讓數個片段天馬行空般地穿插交錯，表達諸多思考：是成就霸業還是追逐愛情？是入世還是出世？是為大義還是為小我？

向來，楚漢爭霸聚焦的是劉邦、項羽的鬥爭，而這一次，《霸王別姬》為解讀歷史帶來了一些摻雜女性柔情與決絕的可能性。

全劇重點突出、節奏緊湊。小巧的演員體量配合充滿沉浸感的軍帳佈景，以極簡而寫意的舞台設計，把四面楚歌的緊張、歷史煙雲的蒼涼表現得相當到位。

舞台 莫言 北京

延伸閱讀

持續凈減少 大陸疫後一線城市人口沒有回流

把注意力放在台灣？陸盼推遲中日韓領袖會議 韓媒揭原因：為監視明年大選

社論／反獨促統聲聲急 北京會對台動武?

遭貶？被查？北京清大前校長王希勤突遭調職

相關新聞

最暖跨年 港人出境多 赴港旅客少

香港在歷來最熱的除夕（跨年日在香港也稱為除夕），用最大規模的煙花（煙火）匯演送舊迎新。但大批香港人離港度假，北上港人多過...

北京人藝變楚營 沉浸「霸王別姬」

走進北京國際戲劇中心人藝小劇場，座席與舞台消失不見，一頂「中軍大帳」敞開帷幕，邀觀眾圍坐近觀四面楚歌、垓下之圍的個中隱秘...

北京軌道交通 里程冠全國

三段地鐵線12月30日開通試運營，北京城市軌道交通運營總里程達836公里，超越上海躍居大陸全國第一。

上海外灘不辦燈光秀 南京路商圈人潮湧現、大批警察出動維安

今年上海外灘仍然不舉辦跨年燈光秀，然而這並不影響民眾興致。下午開始，外灘及鄰近的南京路商圈湧現人潮，大批警察與武警出動維...

上海嚴重空污…迪士尼特別演出不放煙火 園方給「這方案」彌補

中國上海市今天出現嚴重空污，官方發布黃色預警，受此影響，上海迪士尼樂園晚間「點亮新一年」的特別演出臨時調整，將不包含煙火...

賑災羽絨服被轉賣？疑援助甘肅「加拿大鵝」出現二手交易平台 災民：再窮也不賣

甘肅上月發生芮氏規模6.2地震，造成嚴重傷亡，網傳有賣家在二手交易平台閑魚上，對外出售疑似援助震區的知名服飾品牌「加拿大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。