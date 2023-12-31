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元旦連假首日 陸鐵路估運輸1500萬人次

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
昨是大陸元旦假期首日，迎來連假客流最高峰，預計發送旅客一千五百萬人次，是去年同期三倍。圖為江蘇南京火車站的旅客。（中新社）
昨是大陸元旦假期首日，迎來連假客流最高峰，預計發送旅客一千五百萬人次，是去年同期三倍。圖為江蘇南京火車站的旅客。（中新社）

昨天是大陸元旦假期第一天，各地人員踴躍出遊。大陸國鐵集團表示，元旦假期鐵路運輸從昨天開始，為期五天，全國鐵路預計發送旅客六千三百萬人次。其中，昨天客流最高峰，預計發送旅客一千五百萬人次。這個數據是去年同期連假首日的三倍，也較疫情爆發前的二○二○年元日假期首日客流量增長近六成。

綜合央視報導、微信公眾號「中國鐵路」消息，元旦小長假，旅客出行和重點物資保供需求旺盛，為因應客流高峰，大陸將加大運力投放，大陸全國鐵路實施高峰線運行圖，每天安排開航客運列車車次達一萬六百八十列。

民航部分，三天連假大陸全國預計航班量將達到四萬九千班，較二○二三年同期成長八成五；旅客量將達四九五萬人次，較二○二三年同期成長約百分之一百一十二。預計一月一日是假期單日航班量最高的一天，達一萬六千六百班。

報導指出，連假期間旅客出行目的以「旅遊」為主，除北京、上海、廣州、成都四大城市群之間的航線外，熱點航線主要集中在北京至三亞、北京至海口、北京至昆明、上海至昆明等南方旅遊航線，和北京至哈爾濱、上海至哈爾濱等北方冰雪遊航線。

北京 航線

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