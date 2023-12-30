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香港金鐘上空逾50隻雀鳥群飛...憂「異象」為地震先兆 網友爆笑不語

香港01／ 撰文：李納德
網傳影片拍到金鐘有酒店上空出現數十隻雀鳥在盤旋飛行。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」影片截圖）
網傳影片拍到金鐘有酒店上空出現數十隻雀鳥在盤旋飛行。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」影片截圖）

這真是異象嗎？網上近日流傳影片，有網民拍到金鐘某酒店上空出現逾50隻雀鳥盤旋飛行，形容是「異象」，有人一看片段更覺得是「地震先兆」、「恐怕會有一些事情發生」。不過，許多網友認為雀鳥群飛很常見，尤其每天入黑前，「以前在將軍澳堆填區山頂常見」、「灣仔半山成日見到啦」，笑言「那個異象經常見到」。

原PO在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」上傳影片，形容為「異象」，影中拍到的建築物應為金鐘近香港公園的1間酒店，上空出現逾50隻雀鳥在盤旋飛行。

網友看片後好奇問是否在香港拍攝，因為片中聽到有人說廣東話，有人認出事發地點是金鐘，形容這現象是「地震先兆」、「如果只是今天才有這怪現象，恐怕會有一些事情發生，希望是好事啦」。

不過，許多人笑言原PO大驚小怪，「城市人少見多怪」，香港多區不時出現雀鳥群飛畫面，而且片中數量不算多，「灣仔半山成日見到啦」、「香港就是一個最出名摩登城市有好多鷹」、「那種情況，以前在將軍澳堆填區山頂常見，麻雀、烏鴉同鷹，連白頭翁都有！」。

部份網友打趣道，「異象是指有人認為是異象？」、「那個異象經常見到」、「此異象出現約1小時後，全世界漆黑一片，此現象稱之為…夜晚～」、「不要成日做低頭族，就不會少見多怪」。

（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

香港 鳥群 酒店 地震

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