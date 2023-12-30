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香江風情／港人花樣百出 「逼爆」深圳山姆

聯合報／ 香港特派員李春

香港人群起北上深圳消費，已有時日，但港人「逼爆」深圳山姆會員店，開動跨境專線班車，還算這些天的新鮮事，更新鮮的是香港旅行社開發「純玩團」，行程亮點也是到山姆店掃貨。

山姆會員店是跨國企業沃爾碼旗下會員制超商，其深圳店是深圳最大的賣場。在港人北上消費熱潮中，山姆店近日因其規模龐大、商品海量，吃穿用俱全，價錢被指便宜得「平過淘寶」，吸引大批港人前往採購，甚至香港藝人也前往打卡，深圳山姆店「逼爆」，在社媒上更成熱門話題。

香港商家不會放過任何賺錢機會，很快就有跨境巴士公司開闢新線，人稱跨境的「山姆專線」，選了個交通熱點供客上下車，路線縱貫香港的港九新界，然後跨境直抵深圳福田山姆店。

慮及有港人仍會嫌山長水遠，社交平台上涌現「山姆代購團」，以跨境包車或集運快遞方式派送到香港十八區。臉書「Sam’s山姆代購」，每二天開團，參加者網上選定商品截圖購買，購物多數當天可收貨，代購費要收購物總額的一成八至二成五，仍有不少人參加。也有代購團不收代購費，只賺港幣人民幣匯率差價。

最新引人注目的新花樣，是香港一間旅行社東瀛遊，推出「東莞、深圳純玩團」，其行程中最引動港人的，是報旅行團將安排深圳最大山姆超市旗艦店掃貨，因山姆超市採用會員制度，每兩位團友可獲贈一張一年會籍會員卡。

因標榜著「純玩」，除了帶港人去逛山姆店，旅行社安排的還有東莞松山湖八景之首「松湖煙雨」，欣賞落羽松自然景觀，到嶺南「小麗江」西溪古村等，團費加小費約五百七十港元一位，包一晚東莞酒店住宿外加，外加兩天的四餐膳食。這一旅行團一月六日才開首團，據稱初段團報滿。

見港人如此熱情，深圳也積極響應，政府部門已開通三大港人前往陸路口岸的免費交通車，接載港人穿梭深圳各主要商場。另一間跨國大型連鎖會員制超商Costco（開市客，台譯好市多），在上海熱火後，其深圳店也將於來年一月開幕，料有場開市客戰山姆的熱鬧。

深圳 香港 代購

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