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國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

大陸非法賣卵每次21萬台幣起跳 買家最愛「這一類」學生

聯合新聞網／ 綜合報導
廣州一非法代孕機構提供賣卵服務，基本價格為每次21萬台幣起。示意圖／ingimage
廣州一非法代孕機構提供賣卵服務，基本價格為每次21萬台幣起。示意圖／ingimage

中國大陸近年不時出現「黑市賣卵」交易，違法業者會透過在學校女廁門張貼「高薪兼職」等廣告，誘騙女學生兼差賣卵。近期陸媒暗訪位於廣州的非法代孕機構，發現賣卵的基本價格為21萬台幣，還會根據供卵者的身高、長相、學歷等條件加價，其中最為搶手的是「985」、「211」的名校大學生

根據陸媒《澎湃新聞》報導，廣州市一間代孕機構「幸孕星」的工作人員私下向記者透露，供卵者基本價為為5萬元人民幣（約21萬台幣），若買家對學歷、長相等條件有要求，價格則會再繼續往上加，若供卵者與買家見面，還能留下頭髮、指甲，待孩子出生，用以進行親子鑑定。

工作人員表示，供卵者大多為18-25歲的年輕女子，為了能保證一次取出18顆卵子，因此取卵前會先打排卵針。據了解，供卵者裡最搶手的為「985工程」、「211院校」等一流大學的學生，卵子金額高達15萬人民幣（約65萬新台幣），大專生的卵子金額較低，約8萬人民幣（約35萬新台幣），不過，進行捐卵的大學生們，實際拿到的金額僅1、2萬至5、6萬人民幣，絕大部分費用都被歸於仲介。

除了非法引誘女大學生捐卵、賣卵外，該機構還提供賣精、代孕等違法的服務。目前，警方已向記者詢問「幸孕星」的確切地址，將會到現場查核狀況，廣州市衛健委也回應，會將此事盡快轉派相關部門處理。

大學生 人民幣 代理孕母

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