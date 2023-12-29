直達大小梅沙 深圳地鐵8號線 二期開通

深圳地鐵8號線二期27日正式開通，這是深圳首條直達海濱大小梅沙的地鐵線路。作為深圳「東進戰略」重要交通動脈，深圳地鐵8號線二期接通既有2號線、8號線鹽田路站，新設鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站4座地下站點，全長8.01公里，設計速度為每小時80公里。全線採用地下敷設，因其穿山跨海的路線特徵，被譽為「山海專列」。

中新社報導，深圳地鐵8號線二期線路開通後，進一步縮短大小梅沙區域與羅湖、福田、南山等中心城區的通行時間。與此同時，深圳城市軌道交通線網（含有軌電車）運營里程達到567.1公里，車站增至393座。

位於深圳東部黃金海岸線上的大小梅沙，一直是市民節假日的旅遊首選目的地之一。據瞭解，大梅沙地鐵站是距海最近的一站，車站A、B出入口被設計為外擴站廳，兩側縱向的設置可以將市民直接送往大梅沙沙灘。

觀海少不了啖海鮮，深圳地鐵8號線二期也「安排妥當」。鹽田墟站開通後，市民出站後步行約8分鐘即可到達鹽田海鮮街。鴻安圍站出來不遠就是鵬廣達山海城，可一站式體驗集娛樂、休閒、美食、文化、音樂一體的山海文化生活。