尷尬！見茶餐廳桌上茶杯有水直接喝 陸女得知真相崩潰：丟人丟到香港
旅遊遇上不同文化，難免發生尷尬事。有大陸女於小紅書發文表示，她來港旅遊到茶餐廳吃飯，看到桌上茶杯有水就喝了一半，未料之後發現該杯水真實用途，讓她相當尷尬，感嘆「丟人丟到香港了…我想死」。
該大陸女於小紅書以「在香港丟人了...」為題發文分享是次香港旅遊尷尬經歷。她當日在香港走到1間茶餐廳用膳，看到桌上茶杯有水就喝了一半。雖然隔壁桌子顧客不時看她，但她不以為意，未料之後發現該杯水真實用途竟是「涮餐具」，讓她直呼「丟人丟到香港了」，「我說隔壁桌的人怎麼老看我…我想死以為這是喝的，我喝了一半，看別人桌子，咋都是涮刀叉的，救命，好丟人」。
樓主之後回想，「我喝了一半想，怎麼兩個人就一杯水啊！真是有夠好笑」，又標籤了「那些尷尬事」、「搞笑的日常」。
貼文引來網友熱議，紛紛安慰樓主，「謝謝妳，要不然我也會喝下去」、「應該無所謂吧，我也喝，有些拿來泡」、「是用來喝的，涮餐具是香港人的習慣吧，不丟人！」、「可以喝的，沒人管你喝還是洗餐具的，放心」、「姐妹別放心上，不是必須刷餐具的，我跟男朋友出去吃飯，一杯刷餐具另外一部是留著喝」。
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文章授權轉載自《香港01》
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