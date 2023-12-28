快訊

從校園割頸案看教育界「學生至上」 台師大退休教授曝事實：老師變教書匠

東京、大阪被陸客塞爆…日本還剩哪裡能去？他曝1攻略掀熱議

尷尬！見茶餐廳桌上茶杯有水直接喝 陸女得知真相崩潰：丟人丟到香港

香港01／ 撰文／布萊恩
樓主走到1間茶餐廳用膳，看到桌上茶杯有水就喝了一半，訛料之後發現該杯水真實用途是「涮餐具」，讓她直呼「丟人丟到香港了」。（小紅書）
樓主走到1間茶餐廳用膳，看到桌上茶杯有水就喝了一半，訛料之後發現該杯水真實用途是「涮餐具」，讓她直呼「丟人丟到香港了」。（小紅書）

旅遊遇上不同文化，難免發生尷尬事。有大陸女於小紅書發文表示，她來港旅遊到茶餐廳吃飯，看到桌上茶杯有水就喝了一半，未料之後發現該杯水真實用途，讓她相當尷尬，感嘆「丟人丟到香港了…我想死」。

該大陸女於小紅書以「在香港丟人了...」為題發文分享是次香港旅遊尷尬經歷。她當日在香港走到1間茶餐廳用膳，看到桌上茶杯有水就喝了一半。雖然隔壁桌子顧客不時看她，但她不以為意，未料之後發現該杯水真實用途竟是「涮餐具」，讓她直呼「丟人丟到香港了」，「我說隔壁桌的人怎麼老看我…我想死以為這是喝的，我喝了一半，看別人桌子，咋都是涮刀叉的，救命，好丟人」。

樓主分享是次遊港尷尬事。（小紅書）
樓主分享是次遊港尷尬事。（小紅書）

樓主之後回想，「我喝了一半想，怎麼兩個人就一杯水啊！真是有夠好笑」，又標籤了「那些尷尬事」、「搞笑的日常」。

貼文引來網友熱議，紛紛安慰樓主，「謝謝妳，要不然我也會喝下去」、「應該無所謂吧，我也喝，有些拿來泡」、「是用來喝的，涮餐具是香港人的習慣吧，不丟人！」、「可以喝的，沒人管你喝還是洗餐具的，放心」、「姐妹別放心上，不是必須刷餐具的，我跟男朋友出去吃飯，一杯刷餐具另外一部是留著喝」。

延伸閱讀：

慘！大陸女哭訴朋友被取消香港身份證 做錯1事即GG：要大命...

大陸男坐港鐵頭等無付款被罰$1000 做1事獲全數退還港鐵地解釋

文章授權轉載自《香港01》

餐具 餐廳 小紅書

延伸閱讀

東京、大阪被陸客塞爆…日本還剩哪裡能去？他曝1攻略掀熱議

赴陸4年揭兩岸最大差異 他嘆台灣「令人無語」：大陸CP值越來越高

部落客中永和尋安身立命處 看屋月餘嘆房價高灰心轉戰桃園

噁圖驚人！電子鍋底座拆開全是「小強屍體」 她崩潰：吃3年蟑螂蒸飯

相關新聞

將迎元旦、春運！大陸疫情恐回升 中疾控：JN.1或成大陸新冠主流病毒株

大陸中國疾控中心表示，由Omicron變種的JN.1傳播力和免疫逃逸能力更強，可能發展成大陸新冠病毒的優勢流行株，接下來...

男子18歲涉「姦殺妻子堂妹」坐牢 35年後終等來無罪判決

35年前，兩名女子慘死草場，這宗命案打破了內蒙古赤峰巴罕寶力格村原本的沉寂，是年18歲的周永剛以涉嫌故意殺人罪、強姦罪等罪名入獄…

尷尬！見茶餐廳桌上茶杯有水直接喝 陸女得知真相崩潰：丟人丟到香港

旅遊遇上不同文化，難免發生尷尬事。有大陸女於小紅書發文表示，她來港旅遊到茶餐廳吃飯，看到桌上茶杯有水就喝了一半，未料之後發現該杯水真實用途…

香港「光城者」炸彈案三成員被定罪 首腦遭判6年有期徒刑

香港三名現年20至23歲的「光城者」組織成員被判2年半到6年監禁。他們是香港法院2年多前針對「光城者」組織...

減脂從小開始？陸小學推葷食改粗糧「減脂餐」 家長搶幫自家寶貝報名

學校裡的「小胖墩」愈來愈多了，如何控制孩子們的體重，成為了新的難題。江蘇南通市紫瑯第一小學推出了針對全年級兒童的減脂餐，...

挽留無果怒掛「腳踏兩條船」布條 男子羞辱前女友下場曝光

湖北宜昌一名男子與女友分手後多次想挽回不成，憤而與室友訂做布條指名道姓稱女友「腳踏兩條船無縫銜接」，再將布條掛在前女友工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。