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日本師傅這動作修好馬桶「秒賺6200」 大陸人抱怨：電話裡不能提醒嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自小紅書。
圖擷自小紅書。

歲末年終還因為意外事件大噴錢！一名住在日本的中國大陸網友因為家裡馬桶按鍵沒有反應，換了電池也不行，找來師傅修理，沒想到對方「只是將墊子拿走」就要收費6,270日元（約1,381新台幣），這讓他不禁抱怨，對方早知道他馬桶沒有問題，「不能在電話裡提醒我一下嗎？」

中國大陸網友在小紅書上po出了報價單及馬桶照片，標題並寫說「年末最大的冤大頭」，他表示，家裡馬桶最近壞了，按鍵沒反應換電池也沒用，維修人員來了跟他講「把馬桶後面的墊子拿下來就好了」，他看了對方上傳的照片，認為應該是擋住了電子眼。

維修人員還說，這種馬桶如果故障了，一點反應都沒有，不會一下子可用一下子不能用，也就是不可能出現像原po描述的那種時好時壞情形。

但原po認為，對方早就知道他的馬桶不是真的故障，卻不在電話裡提醒他，僅僅5分鐘就「名正言順」收了他6,270日元。他說經過此次事件，真的是深深上了一課，以後就記住了，有電子眼的馬桶，別放遮擋物，他也不忘自嘲，「可能大家都知道，只有我笨。」

底下有網友留言好奇問說那個墊子是幹什麼用的，是怕馬桶蓋會用舊了嗎？原po則解釋，墊子是馬桶蓋的裝飾罩，和腳下踩的墊子是一套，「後來孩子說不方便，摘下來也沒拿走，就留邊上了。」

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