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京雄高速全線通車 北京西南五環開車到雄安1小時

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
京雄高速全線28日通車，未來開車從北京西南五環至雄安新區，可以在1小時內抵達。（圖／截自央視新聞）
京雄高速全線28日通車，未來開車從北京西南五環至雄安新區，可以在1小時內抵達。（圖／截自央視新聞）

大陸近年積極建設位於河北的雄安新區，北京至雄安的京雄高速公路28日全線通車，由北京西南五環駕車至雄安新區可以在1小時內抵達。

根據央視新聞，京雄高速公路全長102公里，北京段長約27公里，河北段全長75公里，主線長約70公里。全線採用雙向八車道，並全線覆蓋5G專網，利用北斗高精度定位、高精度數位地圖、可變資訊標誌等，為車主提供車路通信、高精度導航和預警等服務。

消息指出，京雄高速全線通車不僅強化了北京南部地區與中心城區、大興國際機場和河北雄安新區的相互聯繫，「更為支持雄安新區建設發展、促進北京非首都功能疏解、京津冀協同發展提供了交通服務保障」。

此前京雄城際鐵路已於2020年開通，並實現1小時生活圈，雄安高鐵站號稱是全亞洲最大的高鐵樞紐站，有66個足球場大，可以在19分鐘到達北京大興國際機場、50分鐘到達北京西站。

中共二十大之後，已經在北京召開過兩次首都規劃建設委員會全體會議，中共政治局常委蔡奇兩度出席，會議強調要堅定有序疏解北京非首都功能，不斷優化提升中央政務環境。深入實施城市更新，補齊城市建設短板。加強對破解「大城市病」、疏解騰退利用、京津冀協同發展等深層次問題的研究，提供政策支持保障。

雄安新區11月23日召開了「承接北京非首都功能疏解工作進展情況」記者會，當地官方提到，北京援建的幼稚園、小學、中學項目及宣武醫院（一期）已於今年陸續開學、開診；首批疏解的4家央企總部加快推進，首批疏解的4所高校和2所醫院選址落位，北大人民醫院雄安院區已開工。今年以來，新區承接引進央企二、三級子公司34家，中國移動、中國聯通、中國電信互聯網產業園等一批市場化疏解項目加快建設。

北京 中共二十大 高速公路

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