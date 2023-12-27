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上巴士慘遭車門夾...車長沒有道歉 網曝親身經歷

香港01／ 撰文：朱利安
最近有女網友發文表示，早前排在隊尾等上巴士時，上車一刻車門突然關上，導致她被夾到。示意圖／Ingimage
最近有女網友發文表示，早前排在隊尾等上巴士時，上車一刻車門突然關上，導致她被夾到。示意圖／Ingimage

巴士公司都有行車安全守則，其中不少是為了保障乘客安全，但最近有女網友發文表示，早前排在隊尾等上巴士時，上車一刻車門突然關上，導致她被夾到。樓主稱車長事後沒有道歉，她欲查看車長名牌，卻發現車頭相關位置沒有擺放名牌。部份網友認為車長可能只是出於不小心，沒有看到樓主才會關門，但也有人認為車長事後理應道歉。

樓主於facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，表示她早前乘坐59M巴士，她於隊尾上車時，車門卻忽然關上，「我踏上車第一步，他馬上關門夾我」。她稱車長事後完全沒有道歉，故想查看理應擺放在上車門旁的車長名牌，然而她卻找不到名牌。

貼文引來網友討論，1名自稱是巴士車長的網友表示相關車長可能只是不小心，「我開公交車的，有時候客人太矮，被前面的客人遮住了，真的看不到」，惟樓主再留言補充，稱「我160（公分）高，前面都是女生，我想遮不了我」，否定車長看不到她而關門的可能性。

另外，有網友則分享個人親身經歷，指這種「意外」不時都會發生，但認為車長在事後理應道歉，「曾經第一個上車，一隻腳上了去，司機彈弓手按閘門硬夾我一下」、「不只這些，有時下車人們明明還沒下車，都急著關門，故意想夾人」、「意外而已！無仇無怨，又不是專門」、「我也曾經夾到客人，但我相信司機是沒有心的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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