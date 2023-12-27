英語能力欠佳！應徵者欲放棄面試機會 暖心HR鼓勵結局感動

常有聽聞求職者於面試時被HR（人事部職員）刁難，不過早前有打工仔就分享暖心事，指某次求職因為自感英文欠佳，當HR用英語面試時，他果斷決定於棄，但對方不只一直鼓勵他，還「一句句英文慢慢地對我說」。其後成功獲聘，簽約當天重遇該HR，對方貼心地為其翻譯合約內容，令他大為感動，故發文表達謝意「你真的幫了我很多」。

「想說回點正能量的事」，該打工仔在Facebook專頁「奴工處」以「我英文好差，有次面試要用英文，這個HR竟然這樣對我」為題發文，指他裸辭任職的小型公司，求職時見行內有間國際大公司正在招聘，礙於其英文較為遜色，即使寄送履歷後都沒有期望會被錄取，明言「目的在於去拿下大公司面試經驗」，怎料稍後真的獲對方致電，並邀約他面試。

樓主透露，面試當天先是完成數個測試，然後便會見HR。對方最初以廣東話和普通話交談，他本來都能應付，接著突然轉用英語，他覺得難以對答，便向HR稱「我放棄啦」。但對方還是鼓勵他繼續嘗試，還「一句句英文慢慢，慢慢地對我說」，讓樓主都不好意思放棄，便用他僅餘能說的英文回答對方問題，面試完成後還跟對方閒聊了一會。

其後HR因為有在面試表格上列明樓主英文欠佳，最終未能獲招聘部門考慮，但另有部門卻不介意聘請樓主。簽約當天，樓主重遇面試HR，對方明白樓主英文程度，貼心地「拿著合約一行行翻譯」，也詳細解釋合約條款。後來樓主入職2年「一句英文都沒講過」，不過他仍很感激該HR當天給他機會，「你真的幫了我很多」，並引用古語「相由心生」來大讚對方，「這位HR姐姐真我見過最美的女HR」。

有網友以樓主經歷，寄語他人不要「一竿子打翻一船人」，「不是每個HR都是有問題，師兄還好遇到一個」、「面試遇貴人」、「標題誤導了所有人」；不過另有人則釐清HR工作本份，「HR是有責任清楚解釋合約的每一個細節，就算我看得懂他也要說一次，這個是作為公司代表的責任」。

有人指出雖然大部份公司只是面試時會以英文對答，日常工作不常用，但認為樓主不應「得過且過」，獲聘都應該要進修英文，「那你就學吧，一輩子都這麼好運嗎？」、「如果兩年天天用英文，投稿人應該改善了」；有留言則笑說這位HR和普遍HR截然不同，「HR姐姐是做社工？」、「可能主修翻譯？」、「From HR姐姐投稿」。

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文章授權轉載自《香港01》