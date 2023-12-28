元旦冰雪遊 北方民宿迎爆發期

據公寓民宿預訂平台途家消息，2024年元旦假期臨近，大陸北方民宿迎爆發期。

中新社報導，截至12月25日，途家平台上2024年元旦假期中國大陸熱門城市的民宿預訂量比去年同期增長超4倍。哈爾濱首次登頂最受歡迎民宿目的地，重慶、成都分列二、三位。

在冬季冰雪旅遊帶動下，大陸北方民宿大爆發。平台數據顯示，冰城哈爾濱元旦假期民宿預訂量比去年同期增長了27倍，瀋陽增長20倍，延邊增長8倍，長春、牡丹江等地增速居前。平台上含滑雪、冰雪等關鍵詞的民宿預訂量和房東諮詢量也出現大幅增長。

除了冰雪中過元旦，在別墅聚會也是不少人的選擇。平台上，帶有多居或整院標籤的民宿預訂量比去年同期增長超5倍。整租小院或別墅最熱門的城市前五位為北京、三亞、上海、蘇州和惠州。帶私湯、KTV、麻將桌、投影等標籤的民宿預訂量也明顯增長。

從消費習慣看，平台數據顯示，00後接棒90後，成為元旦假期最愛民宿出遊的群體；80後攜家出行最捨得花錢，平均每晚民宿預訂價格比00後多出630元人民幣。60後和70後元旦假期民宿平均入住時間最長，達1.53天。