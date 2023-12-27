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傳為討薪...中國四川一醫院醫護人員集體危坐窗邊維權

中央社／ 台北27日電

中國四川遂寧市中醫院傳出超過10名醫院人員集體坐在窗邊，引發網上廣泛傳播與討論。當地衛健委則指出，已組成專班調查事件，初步調查不涉及討薪，而是不滿劃轉調整而維權。

四川遂寧市的一家醫院醫護集體危坐窗邊的維權短片26日被上傳在網路上，涉事醫院位於遂寧市鎮江寺的社區衛生服務中心（市中醫院步行街院區），約10名穿白衣醫護制服的人員，危坐四樓的窗台邊，疑似是示意集體跳樓。

根據網路影片，大量居民在街道圍觀，地面鋪上了消防氣墊。原有一說法是這些醫護人員是在追討欠薪。

不過，健康遂寧官微的聲明否認「集體跳樓」與「拖欠工資」的說法。

遂寧市衛健委表示，26日下午3時許，網傳遂寧市部分醫護人員維權影片引發關注，遂寧市衛健委高度重視，立即組成專班對該事件進行調查。

遂寧市衛健委指出，經核實，「維權影片」事發地是遂寧市鎮江寺社區衛生服務中心（市中醫院步行街院區），網傳相關醫護人員「討薪」等說法不屬實。

遂寧市衛健委表示，影片中維權相關人員是遂寧市鎮江寺社區衛生服務中心醫護人員，由於該社區衛生服務中心正在進行管理權限調整（由遂寧市中醫院託管劃轉到屬地管理），部分醫護人員對劃轉調整存在異議。遂寧市衛健委介入並充分溝通後，相關醫護人員均已回到各自崗位。

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醫護人員 中醫

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