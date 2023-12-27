中國威士忌受歡迎 年輕人不再喝白酒

中國年輕人假日happy的時候，不再喝白酒，而是威士忌！中國2017年到2022年的年均威士忌消耗量都成長10%，讓法國、美國等國酒商都看到在中國投資的潛力。酒商分析，隨著中國消費力提升、年輕人追求標新立異，且對西方文化接受度提高下，年輕人已成為威士忌的消費客群。

每年消耗量成長10%

根據《美聯社》報導，全球第二大烈酒商保樂力加12月在中國出了款威士忌，是用中國的大麥、長白山的木桶與峨眉山的泉水釀造而成。雖然中國是酒類大國，但威士忌這類外來酒在中國仍在處於拓展市場的階段，不過從2017年到2022年，每年消耗量都成長10%，也讓酒商都相當期待。

《波特蘭先驅報》提到，產業預測每年雙位數成長的趨勢將延續到2028年，歐洲國際監控的分析師哈利指出，他們在中國看到威士忌市場的巨大潛力，中國市場似乎已經培養出品嘗麥芽威士忌的的品味。中國單一麥芽俱樂部的創辦人瑞蒙德則認為，在經濟成長下，威士忌在中國的盛行率愈來愈高。

消費者多為年輕人

瑞蒙德分析，個人收入增加下，消費就會追求差異性、並建立專屬於自己的品味，而酒類就是最能彰顯個人特色的商品。在不同年齡層中，年輕人更是最追求建立自己特色的消費族群，據統計目前有超過1半的威士忌消費者是18到29歲的中國年輕人。

「年輕人出國機會愈來愈多，讓他們有機會嘗試新事物！」瑞蒙德也說，中國愈來愈開放，年輕人有機會體驗各國不同文化，而威士忌相對是較容易被接受的酒種，且與中國人傳統在喝的白酒有顯著差異，比起白酒，年輕人更喜歡威士忌下，也讓中國的威士忌市場仍在蓬勃成長。

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