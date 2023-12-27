陸今再通車2高鐵 2天4高鐵通車686公里建設速度驚人

中國大陸今27日再開通2條高速鐵路，分別是杭昌高鐵黃山至南昌段（簡稱昌景黃高鐵）及廣西防城港至東興鐵路（簡稱防東鐵路），兩高鐵路段今天同步開通營運。這是中國大陸2天內開通的4條高鐵之2。另2條高鐵是四川成都經自貢到宜賓的成自宜高鐵，以及龍龍鐵路龍岩到武平段。2天開通4條高鐵，4鐵里程合計達686公里，建設速度驚人。

今天開通的昌景黃高鐵其實是杭昌高鐵的西段，杭昌高鐵全線共長560公里，線路分兩段建設，其中杭黃段已於2018年12月25日就已開通營運。這次開通的昌景黃高鐵線路全長286公里，依最高時速350公里運營，全線共設黃山北、黟縣東、景德鎮北等10座車站。昌景黃高鐵建成營運意味著杭昌高鐵全線貫通營運。

《界面新聞》報導，杭昌高鐵是1條「黃金旅遊線」。路線串聯起杭州西湖、千島湖、黃山、鄱陽湖、景德鎮、滕王閣等一批全國著名旅遊名勝，沿線共有9個國家5A級、70多個國家4A級旅遊景區，連接浙皖贛三省眾多名城、名鎮、名湖、名山。

而昌景黃高鐵在江西南昌可以接上京港高鐵，又可透過橫崗聯絡線連通滬昆高鐵、昌福鐵路等，在安徽黃山連接合福高鐵和杭黃高鐵。全線建成通車後，江西省11個設區市全數邁入「350公里高鐵時代」。

《界面新聞》報導稱，杭昌高鐵也是繼滬昆高鐵後，連接杭州至南昌的另一個高鐵大通道。加上已經開通的昌贛高鐵，南昌也成為國內少數的時速350公里高鐵交匯樞紐。

今天開通的還有防東鐵路。防東鐵路位於廣西防城港市境內，起自既有欽州至防城港高鐵的防城港北站，終至新建的東興市站，線路全長47公里，設計時速200公里，全線共設防城港北站、東興市站兩座車站，為國鐵I級雙線客貨共線鐵路。

但由於東興市就位於中越邊境，等於這一邊境城市正式接取大陸的全國鐵路網，也讓越南未來若建設一條鐵路通往東興市，中越之間在這裡完成跨境鐵路連結成為可能。

至於昨天開通的四川成都經自貢至宜賓的高鐵，是大陸8縱8橫高鐵網中的重要路網之一，設計時速350公里，全線長261公里，設有天府機場等12個車站。與成貴高鐵首尾相連，形成四川境內首個「高鐵環」。從成都東至自貢及宜賓站，分別只需51分鐘及73分鐘。這條高鐵沿線並創下多個紀錄，其中，它以時速350公里穿越成都天府國際機場航站樓下方，十分震撼。

高鐵福建龍岩至武平段亦於同日通車。全長92公里，設有4個車站，設計時速250公里。武平至龍岩最快45分鐘可達，結束了武平沒鐵路到達的歷史。