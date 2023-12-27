飯店浴缸滿是排泄穢物！陸棋王遭控肛珠作弊奪冠、沒收獎金還被禁賽 他喊冤

中國大陸河南象棋選手顏成龍，在今年全國象棋民間棋王爭霸賽中奪冠，然而賽後卻被揭發在飯店浴缸留下排泄物，疑似使用電子「肛珠」作弊。中國象棋協會目前雖無法證實顏成龍是否有作弊行為，不過已決定收回他的冠軍頭銜和比賽獎金，同時對他禁賽一年。對此，顏成龍喊冤說當時是因為喝太多酒導致腸胃不舒服，才會在浴缸裡大便，自己根本沒有作弊。

綜合陸媒報導，顏成龍1975年出生，原籍河南省南陽市鎮平縣。曾於2021年第十四屆全運會群眾比賽象棋決賽中奪得男子個人冠軍，今年又獲得2023年全國象棋民間棋王爭霸賽總決賽冠軍，被加冕「民間棋王」頭銜。不過賽後卻被發現他住過的飯店房間有遺留下排泄物，遭外界懷疑使用電子「肛珠」作弊。

關於「電子肛珠作弊法」民間流傳著兩種說法，其一是象棋選手把肛珠發報器塞進肛門，透過括約肌有節奏地張弛收縮，由「肛珠」將訊號發送給電腦進行計算，再由電腦回傳信號，使「肛珠」刺激使用者的直腸神經，指示下一步棋該怎麼走。另外一個說法是，象棋選手會請助手在場外看賽事直播，助手將棋局輸入電腦並計算出結果，再發送信號透過「肛珠」震動刺激直腸神經，把下一步棋的指示座標發送給使用者。不過賽後使用者需將肛珠排出並清洗乾淨，所以顏成龍才會被懷疑使用肛珠作弊。

顏成龍受訪指出，他在本月17日當天奪冠後，因為心情亢奮，所以晚上喝了很多酒慶祝，才會導致腸胃不舒服。顏成龍也說，自己是北方人，去海南陵水比賽難免出現水土不服情形，種種因素導致他從17日晚間就開始不停的拉肚子。他透露，自己一開始有用飯店房間裡的廁所馬桶解決生理需求，直到18日凌晨4點鐘，因為「實在憋不住了」，考量到浴缸正好在廁所的門口，而馬桶與浴缸相距4、5公尺位置比較遠，因此才會選擇「在浴缸裡大便」。

顏成龍對媒體表示，他有嘗試要沖洗浴缸，然而實在沖不下去，且凌晨4點多拉肚子，凌晨5點就要依規定退房離開，根本沒時間善後，但絕無作弊一事。他說，自己累積了40多年下棋經驗，「我喜歡象棋，了解我的人都知道我不可能作弊，也不需要作弊」。事件爆發後，一開始賽委會罰了他100元人民幣（約新台幣425元），他以為只是浴缸清潔費，沒想到隨著事情越鬧越大，如今不僅被沒收獎金還要禁賽一年。

大陸國家體育總局棋牌運動管理中心也在25日發布公告，指出顏成龍破壞酒店公物的行為已對賽事和象棋項目造成負面影響，「性質非常惡劣」。雖然目前無法證實顏成龍有作弊行為，但仍決定收回全部獎項和獎勵稱號，不予發放獎金，同時自處罰決定作出之日起1年內，取消顏成龍參加象棋賽事相關資格。

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