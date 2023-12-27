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幼稚園男孩送女同學兩塊100克金條禮物 女方家長看到驚訝急歸還

香港01／ 撰文：許祺安
女同學收到的金條。圖／半島晨報
女同學收到的金條。圖／半島晨報

《半島晨報》報導，近日，四川廣安有正在讀幼稚園的男孩送給女同學兩塊100克金條作禮物，女方家長發現後十分驚訝並迅速將金條歸還。

據悉，女同學在12月22日下午收到禮物後開心返家，家長看到後十分驚訝，沒想到幼稚園的孩子會送如此貴重的禮物，迅速聯繫男孩家長，要求將金條帶回。

男孩家長知悉情況後也十分配合，第二天就將金條取回，並對女同學的家長表示歉意。事件在網絡曝光後引起討論，有網友認為男孩「魄力十足」、「小伙子有前途」、「真愛」、「小孩兒真會送禮」、「好貼心的小男生」，也有網友提醒，家中的貴重物品要看管好，小心發生類似的烏龍事件。

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文章授權轉載自《香港01》

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